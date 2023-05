Dossier : tous les nouveaux SUV Renault

Chez Renault on aime bien les SUV. Si le premier SUV Renault, le Koleos (2008) n’a connu qu’un succès d’estime chez nous, on peut dire que depuis l’arrivée du Renault Captur en 2013 le Losange est devenu un acteur important de la catégorie. Aujourd’hui avec une gamme composée du Captur, de l’Arkana, de l’Austral, de l’Espace et bientôt du Rafale, le Losange est à la pointe de cette catégorie ultra-concurrentielle où il lutte avec Peugeot et ses 2008, 3008 et 5008.

Depuis le début de l’année, avec le trio Captur, Arkana et Austral, Renault totalise 34 211 ventes (données CCFA), soit un tout petit peu moins que Peugeot qui avec son trio de SUV 2008, 3008 et 5008 affiche 34 918 ventes. Si l’on y ajoute les crossovers Peugeot 408 et Renault Mégane 5 E-Tech, c’est alors Renault qui prend la tête avec 2 500 ventes de plus que Peugeot. Et les chiffres du Losange devraient progresser dans la catégorie des SUV avec la commercialisation du Renault Espace et l’arrivée du SUV coupé Renault Rafale. Un modèle qui sera présenté le 18 juin 2023 en avant-première du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget.

Le Renault Rafale qui doit son nom à un avion de course Caudron-Renault équipé d’un moteur 6 cylindres Renault, reprend la base des Renault Austral et Espace (plateforme CMF-CD3) et s’habille d’une carrosserie SUV Coupé. Il reprendra les feux de jour boomerang de la Renault Clio restylé et affichera une allure dynamique. Si l’on ne connaît pas encore toutes ses caractéristiques techniques on sait déjà qui sera produit dans l’usine de Palencia en Espagne, qu’il disposera lors de son lancement au printemps 2024 d’une motorisation hybride de 200 ch, tandis qu’une inédite motorisation hybride rechargeable de 280 ch est programmée pour l’été 2024. Grand frère du Renault Arkana et nettement plus haut de gamme que lui, il devrait mesurer 4,70 m de long.

Avec ce nouveau modèle, Renault veut s’attaquer au crossover Peugeot 408, mais aussi à certaines versions des Audi Q5 Sportback, BMW X4 et Mercedes GLC Coupé. Un pari osé, compte tenu de l’image haut de gamme des marques allemandes dans le secteur des SUV que la marque au losange est loin d’égaler, même si l’on doit reconnaître les efforts du constructeur en ce qui concerne la qualité perçue de ses nouveaux modèles, de leur technologie high-tech et de leur bon rapport confort/dynamisme. Quoi qu’il en soit, avec l’arrivée des nouveaux Renault Espace et Renault Rafale, le Losange se veut plus haut de gamme que par le passé. Il veut également proposer le plus possible de modèles SUV afin de garantir des ventes importantes dans une catégorie qui est à la mode depuis des années. Et c’est pourquoi Renault va proposer en plus de sa gamme actuelle quatre autres modèles inédits dans les prochaines années.

Futurs SUV de Renault : Grand Captur, R4, Scénic et Grand SUV

Le Renault Rafale qui sera dévoilé dans quelques jours permet à Renault de mettre un pied dans le segment des SUV coupés haut de gamme. Si le Rafale dispose de moteurs thermiques électrifiés (hybride et hybride rechargeable), il faut aussi que le constructeur pense à son avenir dans l’électrique. Il possède déjà un crossover électrique avec la Renault Mégane E-Tech, mais 2035 s’approche et ça ne sera pas suffisant, c’est pourquoi la marque s’est décidée à faire renaître ou transformer deux de ses véhicules les plus emblématiques, R4 et Scénic, désormais électriques.

SUV ÉLECTRIQUES

RENAUL SCÉNIC E-TECH – 2024

Inspirée du concept-car Scénic Vision qui a été exposé au dernier Mondial de l’automobile, la cinquième génération du Renault Scénic sera électrique. Le modèle de série affichera la même longueur que le concept-car (4,49 m) et sera doté du même empattement de 2,83 m. Le style du modèle de production sera également très proche de celui du concept-car, par contre il ne disposera pas de portes à ouverture antagoniste. Les ouvrants du Scénic 5 seront plus traditionnels avec un montant central pour rigidifier l’ensemble. L’intérieur de ce modèle sera aussi moins original que celui du prototype et reprendra le mobilier de la Mégane E-Tech. De plus, il se dotera d’une banquette coulissante et de nombreux rangements, dont une console centrale coulissante positionnée entre les sièges avant. Le SUV Scénic se verra doté des motorisations électriques que la Mégane 5, en particulier celle de 220 ch qui sera disponible dès le lancement.

RENAULT R4 – 2025

La célèbre Renault 4L va renaître et prendre les habits d’un SUV citadin. Présenté au Mondial de l’automobile en 2022, le concept-car 4Ever Trophy est proche du style du modèle définitif qui sera lancé au printemps 2024. Comme le prototype du salon, le modèle de série mesurera 4,16 m de long et pourra accueillir cinq personnes. Utilisant de nombreux éléments de la future R5 (électrique elle aussi), le SUV citadin R4 récupérera la planche de bord de la R5 mais aussi sa motorisation électrique. Il s’agit d’un électromoteur inédit « e-PT 100 » qui sera disponible en deux niveaux de puissance (125 et 150 ch) associé à une batterie de 52 kWh qui lui autorisera un peu plus de 400 km d’autonomie. Personnalisable, ce modèle qui devrait reprendre le nuancier de la 4L originelle pourrait exister en version « découvrable » avec une capote coulissante en toile, de quoi rappeler des souvenirs aux amoureux de la 4L. Il devrait être doté d’une belle modularité et d’un seuil de chargement très bas, peut-être comme son ancêtre qui disposait d’un hayon descendant au ras du pare-chocs. C’est à Maubeuge que sera produit ce modèle qui existera aussi en version fourgonnette quelques mois après le lancement de la R4 E-Tech prévu pour le printemps 2025.

RENAULT GRAND SUV – 2027

Un grand SUV familial, tel sera le modèle Renault que l’on appelle pour le moment Grand SUV. Une auto qui marquera une nouvelle étape électrique pour le Losange. Car au moment de son arrivée, ce modèle devrait inaugurer la plateforme SDV (Software-Defined Vehicle) conçue en partenariat avec l’Américain Qualcomm qui va doter cette base technique de supercalculateurs chargés de piloter toutes les fonctions du véhicule. Cette plateforme recevra aussi une architecture 800 volts, capable de permettre des temps de recharge ultrarapides. La batterie qui devrait afficher une capacité de 90 kWh sera fournie par le groupe chinois Envision qui est en train d’installer une gigafactory à Douai au sein d’Electricity, le pôle français de la voiture électrique Renault qui regroupe les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz. Autre technologie innovante, celle d’un nouveau moteur électrique de 272 ch qui sera développée et produit par Renault et Valeo. Il n’utilisera pas de terres rares et sera plus léger et compact que les moteurs électriques actuels. Ce modèle d’une grande taille devrait être disponible en cinq et sept places et être doté d'une belle modularité.

SUV THERMIQUE

RENAULT GRAND CAPTUR – 2024

Même si les SUV électriques sont l’avenir de Renault, la marque française n’en oublie pas pour autant les modèles thermiques et va créer une version longue du Renault Captur. Ce modèle se placera entre le Captur restylé et l’Austral dans la gamme du constructeur et devrait mesurer 4,40 m de long et afficher un profil de SUV coupé. L’arrivée de ce modèle à l’été 2024 coïncidera avec la fin de fabrication de la Renault Mégane thermique et devrait conduire plus tard à la disparition du Renault Arkana de la gamme du constructeur. Sur le plan du style, le futur Grand Captur (qui n’est pas une appellation officielle) reprendra la proue du Renault Captur restylé qui sera dévoilé bientôt avec des feux de jour en forme de boomerang (comme sur la Clio restylée). Ses lignes seront tendues, sa ligne de toit fuyante et son hayon vertical pour maximiser la capacité du coffre. Sous le capot de ce modèle on devrait trouver la motorisation hybride de 145 ch mais pas forcément d’hybride plug-in. En revanche, le nouveau trois cylindres 1.2 48 Volts de 130 et 140 ch sera de la partie. Cette motorisation microhybridée 48V respecte la nouvelle norme antipollution Euro 7 qui devrait arriver en 2025. Une motorisation bicarburation essence/GPL sera également au catalogue de ce nouveau Grand Captur qui sera produit dans l’usine espagnole de Valladolid.