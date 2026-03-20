DS Automobiles prépare une nouvelle DS 3 pour "secouer le marché" en défiant la Mini et la Renault 5

Tout le monde attend le fameux plan de redressement de Stellantis, dont la présentation est prévue pour le 21 mai prochain. C’est Antonio Filosa, le remplaçant de Carlos Tavares, qui le dévoilera ce jour-là. On le dit prêt à prendre des décisions très fortes pour sauvegarder l’avenir du groupe et le sortir de sa très mauvaise passe financière. Il y a quelques jours, d’ailleurs, il était même évoqué la possible vente partielle de la marque Maserati à un constructeur automobile chinois. Stellantis reconnaît officiellement des discussions avec plusieurs acteurs importants du marché automobile, notamment dans le but de leur ouvrir ses ressources industrielles européennes.

Il y aura une nouvelle DS 3, c’est le directeur de la marque qui le dit

Alors que l’éventuelle revente ou suppression d’autres marques serait aussi sur la table de la direction depuis l’année dernière, les mots prononcés par le patron de Ds Automobiles sont plutôt de nature à rassurer au sujet de l’avenir de cette marque. Alors qu’il nous disait déjà travailler sur le projet d’une nouvelle DS 3 de troisième génération à l’automne dernier en marge de l’essai de la DS N°4, il se montre plus précis cette semaine auprès des journalistes anglais d’Autocar.

« Après avoir lancé la N°8, la N°4 puis la N°7, qui sont toutes de grosses voitures, on va changer de segment et nous vous donnerons très bientôt de nouveaux éléments concrets sur le sujet », explique-t-il à nos confrères. « On veut secouer le marché des petites voitures et trouver le bon dosage entre l’audace et le respect de nos racines », précise-t-il.

Une rivale de la Renault 5 ?

La tenue du Mondial de l’Automobile de Paris en octobre prochain serait la bonne occasion pour dévoiler un concept-car préfigurant cette future DS N°3 de série, qui viserait aussi bien la Mini que la récente Renault 5 électrique qui se vend bien sans atteindre les niveaux de la Clio. L’idée sera donc bien celle d’une citadine et non plus d’un crossover comme la Ds 3 actuelle.

Rappelons que cette DS 3 de seconde génération arrive en toute fin de carrière et l’avenir de son usine de Poissy reste un sujet important. Celui de la marque DS Automobiles est-il assuré par le plan d’Antonio Filosa prévu pour le mois de mai ? Ce que laissent entendre les dirigeants de l’enseigne premium française.