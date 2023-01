Essai vidéo - DS 3 (2023) : dernière chance ?

2. DS 3 (2023) - Sur la route : plus de puissance et d'autonomie pour une plus grande polyvalence

EN BREF SUV urbain Version restylée Nouveau moteur électrique À partir de 30 100 € (thermique) Et 41 700 € pour l’électrique

Apparue en 2018, la DS 3 Crossback est très loin d’avoir connu le même succès que sa devancière, la DS 3 – première du nom -, qui pour rappel était une citadine et s’était écoulée à près de 190 000 exemplaires au long de sa carrière.

Le SUV de la marque française peine à trouver son public. Ainsi, fin 2021, il s’en était vendu un peu plus de 20 000 exemplaires, très loin des chiffres, donc de son prédécesseur mais aussi de la concurrence et notamment des best-sellers de la catégorie que peuvent être les Renault Captur et Peugeot 2008.

Malgré cela, DS a décidé de lui faire bénéficier d’un restyling, mais en raison de la situation, il ne fallait pas s’attendre à monts et merveilles. En effet, les évolutions sont encore plus maigres que celles apportées à celle du DS 7 à l’occasion de son restyling. Comme son grand frère, la DS 3 abandonne son appellation Crossback que pour ne conserver que DS 3.

Au niveau des modifications esthétiques, elles portent seulement sur l’adoption de feux de jour redessinés plus rectilignes qu’auparavant. C’est tout pour l’avant. Même tendance à l’arrière où l’on remarque une diminution du chrome, notamment au niveau des feux, mais également l’apparition du nom : « DS Automobiles » au centre du hayon. Pour le reste, la DS 3 conserve son look très atypique avec ses projecteurs travaillés, ses poignées de portes affleurantes ou son aileron de requin – vestige de la première DS 3 – implanté au niveau du montant central.

Vous trouvez que les retouches extérieures sont trop légères et bien c’est encore pire à l’intérieur qui demeure strictement identique.

On retrouve donc une planche de bord originale notamment la partie centrale composée de cinq losanges dont deux sont consacrés aux aérateurs tandis que les autres regroupent certaines commandes. Le conducteur a face à lui une instrumentation 100 % numérique associée à un affichage tête haute. L’écran multimédia tactile mesure toujours 10,3 pouces, mais il accueille désormais le nouveau système d’exploitation, qui le rend plus fluide et agréable à utiliser. L’ensemble est atypique, mais on reprochera certains égarements en matière d’ergonomie, qui n’ont pas été corrigés lors de ce restyling comme par exemple des bacs de portière imposants qui ont tendance à jouer le rôle de la poignée, celle-ci étant trop haute ou alors une disposition des commandes sur la console centrale loin d’être intuitive à l'image de celle des vitres près du levier de vitesses.

Concernant la qualité des matériaux, DS a comme d’habitude soigné ce domaine. Sont présents bien évidemment certaines marques de fabrique comme le point perle, le guillochage ou la sellerie façon bracelet de montre. Le cuir (normal ou Nappa), l’alcantara sont aussi au rendez-vous suivant les finitions.

Avec une longueur de 4,12 m, la DS 3 est devenue l’un des plus petits SUV urbains du marché. Pratique pour les manœuvres en ville, cela le pénalise toutefois face à ses rivaux en matière d’habitabilité arrière vraiment juste pour l’espace aux jambes avec un sentiment d’enfermement important, mais aussi un volume de coffre réduit de 350 litres et pénalisé par un seuil de chargement haut perché.