En parallèle de la commercialisation de la DS n°8, la marque lance une nouvelle série spéciale

Samedi prochain sera marqué par l’ouverture du salon auto de Bruxelles et dans le même temps du lancement commercial de celle qui illustre le haut de gamme français, la DS N°8. Le stand Ds mettra aussi en avant ses autres modèles qui profitent d’une nouvelle série spéciale.

Dénommée Edition France, cette série « témoigne de l’attachement de DS Automobiles à la France profondément ancrée dans son ADN, en rendant un hommage subtil à sa culture et à Paris ». Dans les faits et pour faire plus simple, cette série se base sur la finition Pallas pour les DS 3 et DS 7.

Ainsi, le petit SUV se pare d’une double ligne dorée sous les vitres latérales, de centres de roues dorés et d’un badge dédié. À l’intérieur, l’Alcantara habille une partie de l’habitacle comme les sièges, ces derniers deviennent dans le même temps chauffants. La caméra de recul 360° et les aides au stationnement guideront le conducteur dans les manœuvres. À noter que le chargeur embarqué de 11 kW est de série pour l’électrique. La Ds 3 Edition France est commercialisée à partir de 36 250 € en hybride et 43 000 € en électrique.

Le DS 7 profite des mêmes détails extérieurs que son petit frère. En plus de la finition Pallas, il reçoit l’ouverture mains libres du hayon, la recharge par induction du smartphone avec en plus deux prises USB-C, la caméra à 360°, le DS Drive Assist, l’intérieur en Alcantara et en cuir spécifique. Le DS 7 Edition France est disponible en BlueHDi 130 (51 250 €), Plug-In Hybrid 225 (59 250 €), et Plug-In Hybrid 300 (65 450 €).

De l’or pour la DS 4

La berline compacte de DS se distingue de ses comparses par une édition spécifique : Ligne Or. Malgré une appellation différente, elle dispose également d’une double ligne dorée sous les vitres latérales et de centres de roues dorés. Le logo "DS" devient chromé et le "4" sur le coffre prend une teinte dorée. Elle se distingue aussi par ses jantes Lima de 19 pouces. Basée sur le niveau Pallas, elle s’équipe en plus de la recharge par induction du smartphone, des sièges électriques et d’un intérieur spécifique en cuir et Alcantara. Ses prix varient de 40 750 € pour la BlueHDi 130 à 47 400 € pour la Plug-In Hybrid 225 en passant par 41 300 € pour l’hybride simple.