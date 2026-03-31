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Ds Ds 3 (2e Generation)

DS 3 Maison Sarah Lavoine, une nouvelle série spéciale pour tenter de relancer le SUV urbain ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

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La griffe premium de Stellantis lance une nouvelle série spéciale sur la DS 3. Une de plus qui suffira à relancer les ventes ?

DS 3 Maison Sarah Lavoine, une nouvelle série spéciale pour tenter de relancer le SUV urbain ?
Cette teinte spécifique et les stickers apportent du peps à la DS 3, mais cela va-t-il suffir pour que l'on pose ses yeux sur elle ?

Apparu en 2018, le Ds 3 accuse clairement le poids des années et a du mal à séduire. L’année dernière, il s’est classé à la 91e place des modèles les plus vendus en France (3 928 exemplaires). À titre de comparaison, le Peugeot 2008 a séduit 54 634 automobilistes.

Régulièrement, DS anime sa gamme pour apporter un peu de fraîcheur et tenter de séduire à nouveau. C’est de nouveau le cas avec la « Maison Sarah Lavoine », maison de mobilier et de décoration intérieure française née en 2012.

DS 3 Maison Sarah Lavoine, une nouvelle série spéciale pour tenter de relancer le SUV urbain ?
DS 3 Maison Sarah Lavoine, une nouvelle série spéciale pour tenter de relancer le SUV urbain ?

Cette série se distingue avant tout par le traitement « couleurs et matières » avec notamment plusieurs teintes extérieures : Vert Emeraude, Noir Perla Nera, Bleu Lazurite et Cristal Pearl, toutes associées un pavillon d'une couleur différente. Des bandes colorées sur le toit, les custodes et le haut de volet de coffre rappellent le partenariat avec la maison de décoration. Les centres de roues et le badge du capot sont également spécifiques.

À partir de 38 300 €

DS 3 met l’accent sur l’Alcantara sur cette série spéciale.
DS 3 met l’accent sur l’Alcantara sur cette série spéciale.

Dans l’habitacle, la Ds 3 Maison Sarah Lavoine reçoit des seuils de portes portant la mention « Le beau fait du bien », les sièges se parent d’une sellerie en Alcantara avec des surpiqûres crème et bleues. Une application dédiée, « majelan X Automotive mix », est aussi prévue permettant d’accéder à des podcasts ou à des titres de presse spécifiques. Sans donner de détails sur la liste des équipements, DS précise uniquement que cette DS 3 se dote de l’accès et démarrage mains libres, de l’aide au stationnement avant et arrière, de la vision 360, de la surveillance des angles morts, du chargeur sans fil et des sièges avant chauffants, des éléments assez courants.

Cette DS 3 Maison Sarah Lavoine sera au catalogue dès le 1er avril.
Cette DS 3 Maison Sarah Lavoine sera au catalogue dès le 1er avril.

Sous le capot, DS laisse le choix entre le moteur Hybrid de 145 ch et la version électrique de 156 ch offrant jusqu’à 396 km d’autonomie. Côté tarif enfin, le DS 3 Maison Sarah Lavoine débute à 38 300 € en Hybrid, soit 2 000 € de plus que la version de base. Pour les électromobilistes, la facture s’élève à 44 550 €.

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