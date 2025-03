Future DS 3 : à quoi faut-il s’attendre ?

La marque de luxe DS Automobiles cherche toujours à devenir la référence française au milieu des marques « premium » germaniques qui mènent le bal dans le secteur. Pour obtenir une image de marque convaincante, il faut de grands modèles haut de gamme, mais pour pérenniser la marque il faut produire et vendre beaucoup et pour cela rien ne vaut une petite auto. Ça tombe bien, DS Automobiles en possède une dans sa gamme, le SUV urbain DS 3.

Mais la DS 3, SUV citadin, est la deuxième génération de la DS 3, car la vie de la DS 3 a été tumultueuse et il est bon de revenir en arrière avant de parler du futur de ce modèle d’entrée de gamme de DS Automobiles. Car avant d’être un élément de la gamme DS Automobiles, la Ds 3 est née DS3 chez Citroën.

Faire revivre un nom mythique

C’est en 2009 que la marque Citroën fait revivre les célèbres lettres DS qui ont marqué son époque dans les années 1950 avec la « Reine de la route », la DS. La marque aux chevrons accole un 3 aux lettres DS pour bien différencier la nouvelle venue de l’ancêtre DS, car la petite nouvelle n’a rien à voir avec la grande berline à coffre DS, puisqu’il s’agit d’une citadine dotée de deux portes et d’un hayon.

Une voiture un peu à part

Préfigurée par un concept-car DS Inside présenté en février 2009 au Salon de Genève, puis dévoilé en voiture de série en août de la même année la petite Citroën DS3, ne serait-ce que par son nom, se positionne à part et se veut à part dans la gamme Citroën de l’époque*. Avec elle, Citroën propose une ligne de bagages en cuir, des sièges en cuir traités façon bracelet, des équipements luxueux qui détonnent et semblent rattacher la DS3 à un univers de luxe de certaines marques très haut de gamme. Pour Citroën, la DS3 doit être une voiture branchée, à l’image de ce qu’est la Mini. Citroën va aussi multiplier les séries spéciales afin de créer l’évènement tout au long de la carrière de sa petite auto.

Et la DS3 va devenir DS 3

Pendant plusieurs années, la DS3 va être la petite auto à la mode chez Citroën, elle va devenir sportive dans sa version DS3 Racing, avec une motorisation de 202 ch à partir de 2010. Puis va se découvrir et devenir DS3 Cabriolet, en adoptant une capote souple qui coulisse entre les deux arches du toit et cela dès 2012. Jusqu’en 2014, DS est la division « premium » de la marque aux chevrons avec les DS3 et DS3 Cabriolet, la DS4 (2010) et la DS5 (2011). Puis en 2014 tout va changer… Le 1er juin 2014 marque un nouveau départ pour la gamme DS qui va intégrer le catalogue de la nouvelle marque automobile de luxe DS Automobiles. La première voiture à changer de nom sera la Citroën DS5 qui va devenir DS 5 en février 2015. Les Chevrons vont alors disparaître peu à peu des autres véhicules de la marque DS, remplacés par les lettres DS stylisées. C’est lors de son second restylage en 2016 que la DS3 devient DS 3.

Un SUV urbain pour remplacer la petite citadine

Cela ne change pas grand-chose pour la DS 3 qui va poursuivre sa carrière jusqu’à sa fin de commercialisation en janvier 2020 (elle aura été vendue à plus 183 000 exemplaires sur le marché français et à 500 000 exemplaires sur l’ensemble des marchés). Elle n’est pas vraiment remplacée puisque dans la gamme depuis la fin de l’année 2018 on a droit à un modèle qui s’il utilise le même nom et est d’un tout autre genre. Il s’agit en effet, d’un SUV urbain à cinq portes qui se nomme DS 3 Crossback. Ce modèle a comme particularité d’être disponible en version E-Tense, c’est-à-dire que cette version adopte une motorisation électrique de 136 ch au départ qui sera épaulée plus tard (lors de son restylage en 2022) par une motorisation électrique de 156 ch.

En carrosserie SUV, la DS 3 Crossback a du mal à plaire

Le SUV DS 3 Crossback va essayer de faire aussi bien que la DS3 première génération en ce qui concerne ses ventes, sans y parvenir. En effet, c’est pendant la période Citroën que la DS3 s’est vendue le mieux avec plus de 133 000 exemplaires sur le marché français. Passée sous le giron DS, la DS 3 va voir ses ventes s'effondrer. Et si en 2011, la petite citadine s’est vendue à plus de 33 000 exemplaires en France, le SUV DS 3 Crossback n’a jamais fait mieux qu’un peu plus de 10 000 exemplaires vendus sur un an. Ainsi l’an dernier ce sont seulement 5 072 exemplaires qui ont été commercialisés en France, et cela même si le modèle citadin de DS Automobiles a repris le nom de DS 3 lors de son restylage en 2022. Actuellement les ventes totales de ce modèle sont d’un peu plus de 50 000 exemplaires soit dix fois moins que pour la DS3 de première génération.

La DS 3 actuelle arrive à la fin de sa carrière et devrait être remplacée vers la fin de 2026. Les DS 3 Crossback (2018) puis DS 3 (2022) malgré une carrosserie SUV qui est à la mode n’ont jamais réussi à faire oublier la première génération de DS 3. C’est pourquoi DS Automobiles travaille actuellement sur une toute nouvelle auto, dont nous allons vous révéler les secrets.