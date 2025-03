Future DS 3 : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour remplacer le SUV citadin DS 3, DS Automobiles a décidé de tout mettre à plat. Alors qu’un nouveau SUV urbain était en préparation, la direction de la marque a changé brutalement ses plans et a imaginé une toute nouvelle auto. Celle-ci ne sera plus « haute sur roues », mais reprendra la carrosserie d’une citadine, comme la première Citroën DS3. Et pour marquer le changement, la DS 3 va se transformer en DS N°3, pour suivre la nouvelle nomenclature de la marque qui vient d’être inaugurée par le dernier modèle Ds Automobiles, le SUV coupé DS N°8. Pour DS Automobiles, la DS N°3 est une voiture importante pour relancer les ventes et pérenniser la marque.

La DS N°3 qui devrait être lancée en 2026 sera donc une citadine, mais elle sera dotée de cinq portes pour être la plus pratique possible. Autre changement d’importance, elle ne sera plus produite en France à Poissy (78), mais à Saragosse en Espagne. Utilisant une plateforme STLA Small de Stellantis, elle ne devrait être proposée au lancement (pendant les quatre ou six premiers mois de commercialisation) qu’avec des motorisations 100 % électriques.

De l’électrique au lancement

La gamme de motorisations électriques sera d’ailleurs importante puisqu’en plus des 136 et 156 ch dont bénéficie la DS 3 E-Tense actuelle, il y aura aussi des électromoteurs de 240 et 280 ch pour les versions haut de gamme. On peut donc imaginer, qu’à l’instar de la Citroën DS3, la future DS N°3 existera en version Racing. La voiture devrait également être un peu plus grande, pour un espace habitable plus conforme à l’idée que l’on a d’une voiture qui doit transporter confortablement cinq personnes.

De l'électrique mais aussi du thermique

Au sujet des motorisations, si au départ il était prévu de ne doter cette DS N°3 que de motorisations « wattées », il n’en est plus question. Les ventes des voitures électriques étant en dessous des objectifs de bien des constructeurs, la marque DS Automobiles, qui doit obligatoirement augmenter ses ventes si elle veut durer, mettra sous le capot de son modèle au moins une motorisation thermique, la motorisation hybride développant 136 ch (145 ch en puissance cumulée) que l’on trouve sur de nombreux modèles du groupe Stellantis, dont la Peugeot 208, devrait ainsi être de la partie.

Inspiration DS N°8, mais pas trop ?

En ce qui concerne le style de cette nouvelle auto, celui-ci devrait puiser son inspiration dans celui du dernier modèle de la marque le SUV coupé DS N°8. Espérons cependant qu’il ne soit pas aussi clivant et que la marque française adoucisse les lignes de la petite DS N°3 pour espérer conquérir un large public et retrouver aussi la clientèle féminine de la première génération de DS 3 qui s’était détournée d’elle quand la DS 3 avait adopté des attributs de SUV. Ce qui est sûr c’est que la sorte d’aileron de requin (positionné derrière le montant central) que l’on retrouve sur les deux précédentes générations de DS 3 sera conservée.

Un habitacle toujours aussi chic

Dans l’habitacle on devrait retrouver un air de ressemblance avec ce que l’on trouve à bord du nouveau vaisseau amiral de la marque, le SUV coupé DS N°8. Un grand écran horizontal devrait s’occuper de l’infodivertissement (dans une taille inférieure à celui du DS N°8), tandis que l’instrumentation sera confiée également un bel écran numérique. La voiture sera toujours aussi chic avec des matériaux valorisants en particulier en haut de gamme. Le volant multifonctions devrait être simplifié par rapport à celui que l’on trouve à bord du DS N°8, mais on devrait disposer d’une multitude d’aides à la conduite. Ce qui changera en revanche, et ceci par rapport à l’actuelle DS 3, c’est l’espace dévolu aux passagers de la banquette arrière, ils auront droit à quelques centimètres supplémentaires grâce à l’évolution des cotes extérieures du véhicule.