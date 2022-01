Du jamais vu : le prix moyen du litre de gazole dépasse 1,62 €

Une véritable flambée. Après une petite baisse, les prix des carburants sont repartis à la hausse depuis Noël, avec une progression de plusieurs centimes chaque semaine. Entre les deux derniers relevés du ministère de la Transition Écologique, les 7 et 14 janvier, le litre de gazole a encore pris 3,3 centimes. Il atteint donc un nouveau record, avec en moyenne en France un litre à 1,6214 € ! Depuis le 24 décembre, il a augmenté de plus de 10 centimes.

Le sans-plomb 95 E10 n'est pas en reste, avec une hausse au cours des sept derniers jours de 2,3 centimes. Le litre atteint là aussi un nouveau record, à 1,6821 €. On note d'ailleurs que l'écart entre le gazole et l'E10 n'est plus que de 6 centimes par litre !

La hausse dans les stations s'explique par une augmentation des cours du pétrole, avec un baril de Brent (référence européenne) qui est actuellement à 85 $. L'or noir est porté par une demande qui a vite redémarré après la découverte du variant Omicron. S'il est très contagieux, celui-ci n'a pas fait flamber le nombre de cas graves… et a même fait naître l'espoir d'une immunité collective accélérée.

Face à de tels prix pour faire le plein, le gouvernement ne compte toutefois pas agir de nouveau, après avoir accordé une indemnité inflation de 100 €. Interrogé à ce sujet en fin de semaine dernière, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a mis de côté une baisse des taxes, la jugeant contradictoire avec la volonté de sortir des énergies fossiles.