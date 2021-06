E-Legend EL1 : l'Audi Quattro électrique hors de prix

Les trois moteurs électriques délivrent un peu plus de 800 ch pour un 0 à 100 en 2,8 secondes. L'autonomie, quant à elle, est annoncée à 400, un chiffre intéressant pour un coupé relativement compact. Et pour cause, le pack de batterie affiche 90 kWh. Malgré cette abondance de technologie, l'EL1 ne pèse "que" 1680 kg. Une masse contenue, qui s'explique par la structure monocoque en carbone.

Un engin étonnant, qui mélange les références au passé à la modernité avec le carbone et l'éclairage LED. Malheureusement, E-Legend ne donne que peu de détails sur les fournisseurs des différents éléments, dont la batterie, ce qui laisse planer un doute sur la suite des aventures.

Il n'empêche, la petite marque allemande annonce une production à 30 exemplaires au tarif de 890 000 € hors taxes. Cela fait donc l'Audi Quattro électrique à plus d'un million d'euros en Europe. Et ce n'est pas tout, puisque la société annonce l'arrivée de deux nouveaux modèles (EL2 et EL3), toujours inspirés du monde du rallye. La première rendra, elle, hommage à la Lancia Stratos HF Stradale