Conformément à ce qui avait été annoncé il y a un mois, l'équipe de réalisation de la chaîne Hoonigan publie sur la toile le film Electrikhana 2 mettant en scène Ken Block. La ville de Mexico est le théâtre de cet épisode final montrant le spécialiste des travers sensationnels aux commandes du coupé électrique radical Audi S1 Hoonitron.

Sur les images, Ken Block amorce son parcours dans l'arène de Plaza México, une structure fascinante autrefois réservée à la tauromachie. Un lieu aux dimensions hors du commun faisant de ce dernier le plus grand du monde dans son genre. Une fois sorti de l'enceinte du bâtiment, il s'attaque via de multiples glisses aux rues des alentours avant de rejoindre des voies aériennes express, l'autoroute puis l'aéroport le plus proche pour des figures à couper le souffle. Huit minutes plus tard, le clip se termine avec quelques plans à la première personne.

Electrikhana 2 : Ken Block à l'attaque de Mexico

Pour rappel, l'Audi S1 Hoonitron envoie à ses quatre roues motrices non moins de 1400 chevaux et 6000 Nm de couple grâce au soutien de deux moteurs électriques et quatre batteries provenant d'un Audi Q7 hybride rechargeable. Une artillerie qui fait fumer sans peine les pneus Toyo R888 bien aidée dans les courbes serrées par un frein à main hydraulique. En guise d'hommage définitif, les crédits de fin montrent des extraits issus des précédents épisodes. Pour visionner tout ça cliquez sur lecture.