Embrayage usé : pourquoi ça patine ?

Pour faire simple… l’embrayage est un élément d’usure, comme les plaquettes de frein. La seule différence est qu’il est censé durer beaucoup plus longtemps. Au fil du temps, si vous roulez beaucoup, notamment en ville avec des démarrages, des changements de vitesse incessants et des arrêts multiples, l’embrayage s’use et doit être remplacé.

En théorie, un embrayage dure toute la vie de la voiture et au moins 200 000 km. Néanmoins, on constate une usure « normale » pour les véhicules urbains entre 100 000 et 150 000 km, en fonction de l’utilisation de votre automobile, surtout si vous tractez régulièrement une caravane ou une remorque.

Comment fonctionne un embrayage ?

Situé entre le volant, la transmission et le moteur, l’embrayage d’un véhicule se compose de deux éléments principaux qui viennent se coller et se décoller alternativement. Lorsque vous maintenez la pédale d’embrayage enfoncée, les deux parties sont débrayées (à savoir qu’elles se décollent), le moteur et la transmission sont ainsi déconnectés, ce qui vous permet de passer une vitesse. Lorsque vous relâchez, vous embrayez les deux éléments, qui viennent en appui l’un contre l’autre pour transmettre l’énergie du moteur aux roues du véhicule.

De quoi se compose un embrayage ?

L’embrayage se compose de trois parties : un disque, un plateau de pression et un roulement. Le disque, via un arbre d'embrayage placé dans son alésage, transmet l'entraînement du volant. Le plateau de pression qui lui, est relié de façon permanente au volant, entre en contact avec le disque d'embrayage par l'intermédiaire d'un anneau de pression.

Quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage, les ressorts du plateau de pression poussent l'anneau à l'écart de l'embrayage, créant un espace entre le disque et le volant moteur, déconnectant la transmission et le moteur. Le roulement, quant à lui, est conçu pour transférer la pression directement de la pédale aux ressorts du disque.

Quels sont les symptômes d’un embrayage fatigué ?

L’usure est un phénomène naturel lié à l’utilisation. Différents signes peuvent vous alerter sur l’état général de votre embrayage :

Vous avez l’impression que votre voiture patine au démarrage.

Vous entendez un grincement désagréable lorsque vous voulez passer une vitesse alors que vous avez débrayé « à fond ».

La pédale d’embrayage est particulièrement dure où elle ne s’enfonce plus comme d’habitude.

Vous êtes obligé de vous y reprendre à deux fois, voire plus, pour passer une vitesse… ça coince !

Vous avez une odeur de brûlé qui remonte vers l’habitacle.

L’embrayage subit une usure progressive et par conséquent une panne ne se produira pas soudainement. C’est pourquoi il est important de faire attention aux « symptômes ».

Par exemple, lorsque votre véhicule commence à « patiner ». Ce patinage se produit en effet lorsque votre régime moteur augmente sans que votre vitesse n’en soit affectée. En un mot, vous avez voulu faire « une reprise » mais votre voiture n’avance pas plus vite pour autant… Il est possible que le disque ou le plateau de pression comment à donner des signes de fatigue. De même, vous avez du mal à passer vos vitesses et vous devez relâcher très fort l’embrayage pour y parvenir. Soit votre boîte de vitesses a une défaillance, soit le ressort du plateau d’embrayage commence à fatiguer.

Une pédale d’embrayage « dure » indique clairement une usure excessive du disque. À moins que le problème ne se traduise par une fatigue ou un défaut du câble qui relie votre pédale au système d’embrayage, ou du système d’embrayage hydraulique si votre véhicule en est équipé. De même, si vous sentez que la course de la pédale s’est raccourcie. Il faut être conscient qu’un câble d’embrayage peut se détendre ou qu’un circuit hydraulique peut casser. Mais dans ce cas la pédale d’embrayage s’écrase totalement rendant le véhicule inutilisable. Une casse ennuyeuse mais qui n’est qu’un moindre mal face au coût de remplacement d’un embrayage complet.

L’odeur de brûlé, apparaît lorsque l’embrayage glisse trop sur la surface du volant pour faire avancer votre véhicule. Donc, soit votre embrayage est usé, soit il est recouvert d’une substance graisseuse suite à une fuite d’huile ou de graisse.

Peut-on rouler avec un embrayage déficient ?

Un embrayage usé, ou simplement déficient pour toute autre raison risque d’endommager la direction assistée de votre voiture. En effet, si les rivets de la doublure viennent frotter contre l’embrayage, ils risquent de le brûler et la réparation sera bien plus grave et coûteuse, surtout si ce dernier endommage le volant moteur.

Que change-t-on en cas d’usure de l’embrayage ?

Si vous devez remanier l’embrayage, certes vous pouvez vous contenter de mettre un disque neuf, si toutefois c’est lui qui pose problème, mais il faut avoir conscience que c’est tout le système : plaque de pression, disque et collet de butée qu’il faudra à terme changer si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises dans l’avenir. En effet, même si seul le disque est usé, la fatigue accumulée par des pièces qui ont des milliers de kilomètres les a de toute façon fragilisée. Vouloir économiser quelques dizaines d’euros pour en dépenser des centaines plus tard n’est pas toujours un bon calcul.

Profitez-en pour faire examiner la boîte de vitesses qui ne doit présenter aucune fuite d’huile, ainsi que le volant moteur qui risque de devoir lui aussi être remplacé.