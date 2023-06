En Chine, deux grands constructeurs s'accusent publiquement

L’ambiance ne semble pas tout à fait au beau fixe en Chine entre les constructeurs automobiles nationaux. Tout est parti d’une accusation publique du groupe Great Wall Motors à l’encontre de Byd. Alors que ces derniers misent essentiellement sur les voitures électriques désormais, ils continuent de commercialiser des véhicules hybrides rechargeables en plus des autos à zéro émission. D’après Great Wall Motors, ces véhicules hybrides rechargeables de Byd ne respectent pas les normes légales en matière d’étanchéité du réservoir et de l’évaporation des vapeurs d’essence.

Byd utiliserait des réservoirs d’essence non pressurisés sur ces modèles hybrides rechargeables, ce qui d’après Great Wall Motors conduit à des taux d’évaporation de carburant supérieurs à ce qu’il est légalement autorisé d’après la loi chinoise pour les véhicules hybrides rechargeables. Byd a répondu à ces accusations, en critiquant à son tour les manœuvres de son concurrent : Great Wall Motors aurait effectué des mesures sur des exemplaires sans prendre le soin de faire venir des observateurs neutres pour s’assurer de leur bon déroulé. Et surtout, ces mesures auraient été faites dans un cadre qui dépasse celui des normes légales. Elles ne seraient donc pas justes et honnêtes d’après Byd.

« Tout le monde doit agir dans l’intérêt de l’industrie chinoise »

Great Wall Motors a envoyé un dossier au ministère de l’écologie et de l’environnement, espérant des sanctions à l’encontre de Byd. Du côté de Byd, on déclare « espérer que tout le monde va agir dans l’intérêt de l’industrie automobile chinoise, à une époque où le développement des véhicules à nouvelles énergies n’est pas facile ». L’action en bourse des deux groupes automobiles a lourdement chuté à la suite de cette affaire.

Source : Reuters