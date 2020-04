En Chine, la sortie de crise plus "Audi" que "Volkswagen" ou "Skoda"

Les marques de luxe et de véhicules premium vont-elles sortir grandes gagnantes de la crise ? C'est ce qui ressort de l'étude d'un cabinet de conseil. La Chine a redémarré son activité industrielle plus tôt qu'en Europe du fait du décalage de la contamination dans le monde, mais si les ventes ne sont pas encore remontées à leur niveau d'antan (le feront-elles seulement un jour ?), il n'empêche que les constructeurs premium, et particulièrement allemands, s'en sortent bien.

"La Mercedes Classe C, l'Audi A4, la BMW Série 3 et la Mercedes Classe E sont entrées dans le top 20 des ventes de voitures en mars. Elles ont rarement été en mesure d'atteindre des positions de haut niveau comparables", précise le cabinet Berylls. Il faut dire que la Chine a temporairement allégé ses contraintes fiscales et environnementales avec des quotas d'achat de véhicules thermiques revus à la hausse.

Une position particulièrement confortable pour le groupe Volkswagen et sa joint-venture FAW, puisque les deux occupent la tête des ventes sur ces dernières semaines en Chine.

En Europe, la sortie de crise pourrait être différente. Des spécialistes du secteur des flottes d'entreprises s'accordent à dire que les grosses sociétés ne renouvelleront pas à court terme leurs véhicules, ou bien se tourneront vers des modèles moins onéreux. Et, faut-il le rappeler, les flottes sont les plus gros clients des marques premium.