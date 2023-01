Volkswagen sort les muscles à Bruxelles avec une surface importante et une trentaine de véhicules, réparties en trois équipes.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Volkswagen : la démonstration de force !

Au bout du stand : les véhicules utilitaires, au premier rang desquels le nouveau Multivan hybride rechargeable, et le roi du camping California qui repose toujours sur l'ancienne plateforme.

Autre utilitaire important et pas des moindres : le nouvel Amarok, qui joue les gros bras avec un gabarit en nette hausse. D'une longueur de 5,35 m, le pick-up Volkswagen n'est plus tout à fait Allemand et pour cause : il est désormais fabriqué en Afrique du Sud et repose sur une base de Ford Ranger. Quoi qu’il en soit, sa face avant fait parfaitement illusion et le partenariat avec la marque américaine lui garantit des charges utiles avoisinant 1 200 kg.

Voisinant avec les utilitaires, les électriques occupent une place importante et pour cause : ce sont eux qui font l'actualité chez Volkswagen. La berline compacte ID.3, dont le restylage est imminent, est ainsi accompagnée du SUV ID.4 (dans sa version GTX 4x4 de 299 ch) et de sa variante coupée ID.5. Mais ce sont surtout les monospaces ID. Buzz et leur look néo-rétro qui attirent l'attention. Les allers-retours incessants du public aux places arrière mettent d'ailleurs leurs portes coulissantes électriques à l'épreuve…

Autres stars électriques importantes du stand VW, les concepts ID. Xtreme et ID. Space Vizzion attirent l'attention. Le premier avec son esprit baroudeur, sa base d'ID.4 reposant sur des suspensions rehaussées et des jantes de 18'' chaussées de pneus à crampons. Le second avec sa ligne de break racé et son intérieur ultra-raffiné.

La troisième et dernière partie du stand, consacrée aux modèles thermiques ou hybrides, est en revanche plus morose, faute de nouveautés. La marque se contente ainsi d'exposer des Polo, Golf, Arteon, et les SUV citadins (T-Roc, Taygo), compacts (Tiguan) et familiaux (Touareg) qui assurent son succès. Cela dit, il y en a pour tous les goûts !