En quoi roule Lamine Yamal, le jeune prodige du football qui a éliminé l’équipe de France ?

C’est un peu le Max Verstappen du football professionnel. Lamine Yamal n’avait que 16 ans lorsqu’il a intégré l’équipe nationale d’Espagne pour disputer l’Euro 2024 de football en Allemagne. Il avait déjà battu le record de précocité à ce niveau en marquant son premier but avec la « Roja » en 2023 lors d’un match contre la Géorgie. Et c’est aussi lui qui a éliminé notre équipe de France nationale dans le match des demi-finales, envoyant l’Espagne dans la finale de ce soir contre l’équipe d’Angleterre.

Transporté en Cupra Formentor

En Espagne, l’âge minimum légal pour obtenir le permis de conduire est de 18 ans. Lamine Yamal n’a donc évidemment pas la possibilité de passer derrière le volant sur route ouverte dans le pays, mais il peut y avoir droit au Maroc où les jeunes de 16 ans peuvent prendre le volant de voitures sous certaines conditions (il possède la triple nationalité espagnole, marocaine et équatoguinéene par ses parents). Kylian Mbappé, impressionné par les performances du jeune joueur lors de la demi-finale, n'a d'ailleurs pas non plus le permis de conduire même s'il a bien l'âge légal pour ça.

On voit régulièrement Lamine Yamal à l’intérieur de véhicules de la marque Cupra (notamment le Formentor) lorsqu’il arrive dans son club du FC Barcelone, le constructeur espagnol étant partenaire. Et on imagine qu’il pourra bientôt se construire un garage extraordinaire compte tenu de son talent et des rentrées d’argents associées à ses performances. Ce dimanche 14 juillet 2024 à 21h, il tentera de remporter l'Euro 2024.