En unissant leurs données, Michelin et Brembo réduisent les distances de freinage de quatre mètres

Les suspensions, les freins et les pneumatiques sont les seuls liens entre votre voiture et la route. Deux géants de leur secteur respectif, Brembo et Michelin, se sont associés pour réduire les distances de freinage. Le but est de relier les pneumatiques au freinage via des échanges continus de données en temps réel.

Le premier est davantage axé sur la modélisation des véhicules et l’intelligence artificielle lorsque le second s’est penché sur la modélisation des pneumatiques et le développement d’algorithmes.

Ainsi, les algorithmes de Michelin analysent en temps réel les données émises par la voiture et déterminent de multiples paramètres comme le niveau d’adhérence, de charge et d’usure du pneu. Ce dernier point a été le plus complexe à définir et a nécessité de nombreuses simulations de la dynamique des pneus. Toutes les données recueillies sont ainsi transmises au système Brembo qui adapte son fonctionnement en fonction des pneumatiques.

De plus, le procédé du manufacturier français peut s’adapter à des enveloppes autres que Michelin, à condition qu’ils aient été identifiés au préalable.

Jusqu'à quatre mètres de gagner

Les algorithmes et l’intelligence artificielle ne permettent pas d’avoir une approche mécanique, bien plus aisée à comprendre. Pourtant, d’après les deux équipementiers, les premiers résultats en simulation, et surtout sur pistes, se révèlent encourageants puisque le gain peut atteindre quatre mètres.

Sans évoquer dans quelles conditions exactes, ce chiffre est atteint, Michelin indique avoir réalisé des tests sur deux véhicules identiques, l’un équipé d’un système ABS classique, l’autre du Brembo Sensify, sur pistes sèches et mouillées, à la pression normale et en sous-gonflage, ainsi qu’avec des pneus neufs et usés. Les essais de freinage ont été réalisés à différentes vitesses : 50, 90, 110 et 130 km/h.

Ce système conjoint est encore en phase de développement et de test, aucune date de lancement sur une voiture de série n’est, à ce jour, évoquée.