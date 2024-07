Encore un méga rappel pour le groupe Stellantis

Voilà qui ne va pas arranger les affaires du groupe piloté par Carlos Tavares, dont l’image pâtit, depuis quelques mois, des nombreux rappels et problèmes de fiabilité rendus publics un peu partout dans le monde. Nous nous intéressons aujourd’hui à celui qui est identifié sous le matricule 66B. Rassurons tout de suite les propriétaires des autos concernées : même si les autorités nord-américaines parlent d’un problème de sécurité, le risque pour les occupants est proche du néant.

En effet, c’est ici le logiciel du système multimédia qui pose problème. L’image filmée par la caméra de recul peut, en effet, ne pas être projeté sur l’écran central. Si, sur cette rive de l’Atlantique, un tel défaut ne ferait sans doute que l’objet de modifications lors du passage des exemplaires concernés en atelier, aux États-Unis, la législation impose d’organiser un rappel en bonne et due forme.

Ainsi, dans les prochaines semaines, ce sont précisément 1 033 433 possesseurs de véhicules du groupe qui recevront un courrier officiel. Une dizaine de modèles sont touchés et, parmi eux, deux sont commercialisés dans notre pays et, donc, potentiellement affectés de ce défaut. Il s’agit des Jeep Compass assemblées entre le 18 février 2021 et le 31 août 2023 (32 110 exemplaires aux États-Unis) et des Grand Cherokee fabriqués entre le 17 mai 2021 et le 23 octobre 2023 (148 587 véhicules).

Deux autres Jeep, les Wagoneer et Grand Wagoneer sortis de chaîne du 24 février 2021 au 11 septembre 2023 (96 965 autos) et les Grand Cherokee L fabriqués du 3 décembre 2020 au 17 octobre 2023 (202 786 autos) sont également concernés.

Parmi les autres marques du groupe, on relève également la nécessité de corriger des Chrysler (235 423 Pacifica des millésimes 2021 à 2023), des Dodge (75 578 Durango des millésimes 2021 et 2022) et des RAM (157 714 exemplaires du 1500 Pickup du millésime 2022, 65 901 exemplaires du 2500 Pickup du millésime 2022, 29 exemplaires du 3500 Chassis Cab du millésime 2022 et 18 340 Promaster des millésimes 2022 et 2023).