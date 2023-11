Époq’auto, toute une époque !

Unique, parce que fidèle à ses origines, le salon Époq’auto de Lyon s’impose comme la plus grande bourse d’échange de pièces de véhicules anciens. « Par rapport aux autres salons de véhicules de collection, nous avons beaucoup de marchands de pièces. Les gens viennent pour faire leurs emplettes. Par rapport à un Rétromobile à Paris qui lui représente plus des voitures d'exception, nous, on est vraiment axé sur le collectionneur populaire » explique Michel Fournier, président d’Époq’auto. Cette année, le salon accueille 520 marchands de pièces de voitures anciennes. De quoi y dénicher des pièces d’origine d’époques issues de véhicules anciens démontés. Mais pas que ! Sur le salon, des professionnels proposent également des pièces d’origine neuves et jamais montées ou des unités refabriquées à l’identique.

Exceptionnel par son ampleur (80 000 m²) et par la diversité des exposants, et des plateaux proposés. Époq’auto demeure un des rares salons consacrés aux véhicules anciens en France à cultiver la mixité géographique. Ici, se côtoient clubs locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Une des raisons de son succès populaire (85 000 visiteurs en 2022).

Peugeot, Talbot et Cadillac à l’honneur

Comme lors des éditions précédentes, le salon proposera trois plateaux principaux. Le plateau dit populaire sera consacré à la sage Peugeot. Plus d’une quarantaine de véhicules, du Vis-À-Vis Type 3 (1891/1894) à la 604 GTI présidentielle (1984/1986) retracera l’histoire de la marque. L’occasion également de souffler les 40 bougies de la 205.

Cadillac, en maestria du plateau international. L’occasion de découvrir sur 800 m², 23 belles américaines de 1910 à 1993. Du moteur 4 cylindres au V16, c’est tout un morceau de l’histoire de l’auto et de la société américaine qui se trouve ici mis en lumière. Avec pour le petit côté rock’n’roll un modèle 1953 ayant été customisé par Johnny Hallyday.

Talbot, sur plateau historique. Une quinzaine de modèles de la marque française sont exposés dont la fameuse Lago T26 du légendaire pilote Français Louis Rosier. Le 25 juin 1950 ce dernier réussit l’exploit de remporter les 24 heures du Mans après avoir conduit pendant 23h et 10 min, ne laissant le volant de sa Talbot-Lago T26 pendant seulement deux tours à son fils Jean-Louis.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Du côté des yougtimers, les sportives sont en exergue avec les versions routes des Groupe A de rallye.

Renault fête les 30 ans de sa Twingo et met en avant les solutions électriques avec ses R4, R5 et de la Turbo 3E. Pour clôturer le salon, l’habituelle vente aux enchères du dimanche, organisée par Osenat sera l’occasion de voir une MG Metro 6r4 de 1986 en version clubman. Estimation : 250 000 €.

Époq’auto

Vendredi 10 Novembre : 9h-21h

Samedi 11 Novembre : 9h-19h

Vendredi 12 Novembre : 9h-18h

Eurexpo, Lyon : 14 € en prévente, 16 € sur place

Trois questions à Michel Fournier président d’Époq'auto

Comment est né le salon Époq’auto ?

Le salon est né du club des 3 A (Amateurs d’Automobiles Anciennes) qui gère encore fondé en 1956 par Henri Malatre, créateur en 1959 du musée de l’automobile de Lyon. Ferrailleur de métier Henri Malatre a l'idée de recycler les vieilles voitures qu’amenées pour la casse. Il les a démontées, a réparé ce qui était réparable et s’est mis à vendre les pièces détachées qu’il ne pouvait réutiliser. De fil en aiguille, il est devenu collectionneur et en 1979 le club a eu l'idée de créer une bourse d'échange de pièces autos. Au fil des années, le salon s’est agrandi et ouvert, mais Époq’auto est toujours demeuré fidèle à ses origines. Une large partie du salon est toujours consacrée aux pièces détachées pour voitures anciennes. Les gens viennent pour faire leurs emplettes.

Quels sont vos objectifs cette année ?

Ce serait très bien si on pouvait atteindre les 85 000 visiteurs comme l’année dernière. Le Graal serait d’en recevoir 90 000. Je constate qu'il y a de plus en plus une passion pour la voiture ancienne, avec notamment un rajeunissement du public avec le phénomène youngtimers. Je suis relativement optimiste sur l’engouement pour la voiture ancienne.

Savez-vous déjà quelle marque sera à l’honneur d’Époq’auto 2024 ?

Oui bien sûr. Nous travaillons toujours avec plus d’un an d’avance. Je peux donc vous dire que l'année prochaine, on va fêter les 100 ans de MG, qui sera la marque invitée en 2024.