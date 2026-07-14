Vous le savez, Caradisiac a pour vocation d’essayer (presque) tous les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Mais nous offrons aussi la possibilité à nos lecteurs, via notre rubrique « avis de propriétaires », de donner leur avis sur leur auto. Et vous êtes déjà plus de 36 000 à l’avoir fait !

Car au-delà de notre jugement, le plus objectif possible, il est toujours intéressant de connaître l’avis de ceux qui vivent au quotidien avec leur auto, la connaissant au final mieux que nous dans l’absolu, mais avec un regard plus subjectif.

Certains transmettent leur expérience avec beaucoup de talent. Ces avis de propriétaires particulièrement denses, bien rédigés ou intéressants, nous les mettrons désormais régulièrement en valeur directement dans notre fil d’actu.

Le 24 mai dernier, nous publiions le premier épisode de cette nouvelle rubrique. Et c’était alors Quentindu57 qui faisait part de sa grande satisfaction à l’égard de son Porsche Macan électrique.

Pour le second épisode, nous avions choisi de mettre en lumière le témoignage de « Abel et Audrey », propriétaires d’un Toyota Yaris Cross 130 ch GR sport, un modèle « full hybride ». Avec un résultat plus mitigé.

Aujourd’hui, c’est au tour de « C » (oui, c’est son pseudo) de nous parler de son auto, un roadster japonais bien connu, presque une icône du marché, une MX-5 de troisième génération (NC) de 2014, dotée du moteur 1.8 125 ch et en finition Elegance Cuir.

Voici son avis ici repris sans presque aucune retouche (on a juste corrigé et ajouté des intertitres), et illustré avec des photos du constructeur, ou de notre essai sur Caradisiac. Merci C d’avoir partagé avec la communauté et les futurs acheteurs potentiels, votre appréciation sur ce cabriolet plaisir.

« C » nous parle de sa Mazda MX-5 1.8 125 ch

Elegance Cuir de 2014

Véhicule possédé depuis : 1 à 2 ans Kilomètres par an : 10 000 km Cadre d’utilisation : quotidien, week-end Type de parcours : urbain, extra-urbain, autoroute, montagne Consommation moyenne : 8,1 l/100 km Entretien : moi-même, centre-auto, concession

"Bonjour à tous,

À 58 ans, j’ai eu la chance, à un moment donné, de pouvoir m’offrir cette petite merveille âgée de 10 ans, voilà maintenant 14 mois. Pour informer les amateurs en recherche (j’en ai été et j’ai aimé trouver des infos avant de prospecter) : il s’agit du modèle SENDO (NCFL2) à toit rigide escamotable, moteur 1.8 - 126 ch de 2014, dernière année de production de la précédente version de la MX-5. Intérieur cuir. Elle vient d’Allemagne. 32000 kms aujourd’hui. Première voiture « hors de l’ordinaire » pour moi (dans l’ordre : AX, Saxo, Clio et Mégane).

N’hésitez pas ! : elle offre un plaisir incroyable de conduite en « nerveux » comme en « balade ». Un truc étonnant, c’est la sensation de pilotage plutôt que de conduite et ce, même à vitesse raisonnable : souvent surpris en regardant le compteur qui est bien en dessous de ce que je ressens. Cela est dû à la position basse dans l’habitacle, l’ergonomie générale, le son et le comportement super sympa du moteur. Tant mieux pour les points de nos permis et nos portefeuilles.

Un régal : la tenue de route et l’accroche remarquable dans les virages, un autre univers quand on n’a jamais testé ce type de bagnole. Une autre façon d’envisager la route, un nouveau plaisir dont on ne se blase pas. Chaque perspective de remonter dedans est un plaisir d’avance (je l’utilise au quotidien), vraiment comme un gosse ! Comme beaucoup d’entre nous (les proprios) j’ai souvent tendance à me trouver des motifs pour « sortir » avec !

« Esthétiquement, c’est une merveille »

Esthétiquement c’est une merveille, en tout cas à mon goût et je tenais absolument à cette version (la dernière ND n’étant pas à mon goût). Elle a un super look dont je ne me lasse pas (même à l’intérieur avec cuirs, piano black, quelques touches chrome). Élégante mais pas ostentatoire ou kitsch. Chaque jour, l’impression d’un gosse qui a eu un cadeau de noël inespéré et qui est encore là le lendemain !

Surprenant à découvrir, l’impression très agréable d’avoir eu pour le même prix 4 voitures en 1 : je veux dire par là que les sensations (voire la conduite) sont réellement différentes suivant que vous décapotiez ou pas, puis avec ou sans l’antipatinage. Un plaisir de l’entretenir, je me suis même découvert plus maniaque que je ne l’étais (déjà) avant. Be carreful, ça peut même devenir un poids si vous ne savez pas vous raisonner : je l’ai fait ! Un p’tit détail d’entretien important auquel on ne pense pas quand on n’a jamais eu de cabriolet et qui peut amener des problèmes d’étanchéité par la suite (autant qu’esthétiques d’ailleurs) : prenez bien soin de rénover puis entretenir dès le début de votre acquisition tous les joints caoutchouc qui bardent les parties amovibles et fixes des toits, pavillon, pare-brise, portes… (des produits spécifiques existent > centre Auto ou le net).

Elle a 10 ans et elle tourne parfaitement bien

Rassurant pour le remplacement de TOUTES pièces sur ces véhicules, on trouve très facilement encore sur le Net ou chez Mazda. Fiabilité : je ne peux encore juger après 1 an de possession mais bon : elle a 10 ans et tourne parfaitement bien. Très bon état cosmétique aussi intérieur/extérieur. Corrosion : la mienne a apparemment été très soignée par son 1er proprio (traitements sur châssis) et semble avoir peu connu la pluie donc : nickel. C’est donc possible (cela dit 18 500 km en 9 ans, elle devait vivre en garage plutôt que sur route) ! Quant à moi, je la surveille et traiterai dès que ça bouge dans un p’tit coin.

Conseil de bon sens que vous trouverez sur tous les sites concernés : à l’achat, il est bienvenu de lui faire vidange moteur, vidange boîte de vitesses et du pont, changement du liquide de refroidissement (important : type FL22) à moins bien sûr que vous ayez un historique sérieux attestant de la récente dernière fois de ces opérations. Indispensable pour connaître votre véhicule et toutes les choses importantes (mécanique, documentation, tutos, expériences et tout le reste), sur le Net existe une bible (impressionnante d’érudition et de sympathie) : le forum du Club MX5France. Voilà, espérant être utile aux envieux dont j’ai été et en vous souhaitant beaucoup de plaisir avec votre future ! Salut"

Problèmes rencontrés

Hein ?

C a aimé

son allure

son comportement routier (notamment en courbes)

cette impression unique qu’on a, installé dans l’habitacle

sa particularité

4 voitures en une

rouler décapoté : mais quel Kiff !

faire partie de cette communauté SYMPA. C n’a pas aimé toutes ces années passées sans.

le jour où il faudra….

Détail de la note de C

Sécurité : 5 étoiles

Budget : 5 étoiles

Confort : 4 étoiles

Conduite : 5 étoiles

Aspects pratiques : 5 étoiles

Équipement de série : 5 étoiles

Qualité de la finition : 4,5 étoiles

Fiabilité : 5 étoiles

Écologie : 3 étoiles

Originalité du design : 5 étoiles

Retrouvez ici l’avis de propriétaire original de « C » : https://www.caradisiac.com/avis--modele--mazda-mx5-3/d7f74e9848f8c70ec46e377d087ac22d/

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