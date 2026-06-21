Pour ce second « Essais des lecteurs », nous avons choisi de mettre en lumière le témoignage de « Abel et Audrey », propriétaires d’un Toyota Yaris Cross 130 ch GR sport, un modèle « full hybride ». Le voici, repris sans presque aucune retouche (on a juste corrigé et ajouté des intertitres) , et illustré avec des photos du constructeur, ou de notre essai sur Caradisiac. Merci Abel, merci Audrey, d’avoir partagé avec la communauté et les futurs acheteurs potentiels, votre appréciation sur ce SUV urbain japonais. Elle est, vous allez le voir, bien plus mitigée que celle de Quentin sur son Macan…

Le 24 mai dernier, nous publiions le premier épisode de cette nouvelle rubrique. Et c’était alors Quentindu57 qui faisait part de sa grande satisfaction à l’égard de son Porsche Macan électrique .

Car au-delà de notre jugement, le plus objectif possible, il est toujours intéressant de connaître l’avis de ceux qui vivent au quotidien avec leur auto, la connaissant au final mieux que nous dans l’absolu, mais avec un regard plus subjectif.

Vous le savez, Caradisiac a pour vocation d’essayer (presque) tous les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Mais nous offrons aussi la possibilité à nos lecteurs, via notre rubrique « avis de propriétaires », de donner leur avis sur leur auto . Et vous êtes déjà plus de 36 000 à l’avoir fait !

Malheureusement, l’expérience réelle est beaucoup plus mitigée. Je précise que je ne suis pas un spécialiste de la technique automobile. En revanche, j’ai eu suffisamment de voitures pour savoir reconnaître quand un véhicule est cohérent dans son ensemble, même sans entrer dans des considérations très pointues. Et c’est sans doute cela qui me gêne ici : au-delà des qualités objectives que ce modèle peut avoir, je trouve que l’ensemble manque de cohérence, surtout au regard du prix demandé dans cette finition.

"L’achat partait pourtant d’une très bonne intention : remplacer mon diesel par une hybride. J’ai trouvé un modèle de démonstration avec très peu de kilomètres, en finition GR Sport, pour un prix catalogue de 36 800 euros neuf. Sur le papier, l’opération paraissait intéressante. Je cherchais un véhicule récent, bien équipé, censé être rassurant sur le plan de la fiabilité, avec en plus cette réputation très installée de Toyota sur l’hybride. À un moment de ma vie où j’ai déjà eu plusieurs voitures, je pensais honnêtement me faire plaisir avec une voiture neuve très bien dotée, quelque chose d’agréable à vivre au quotidien et que je pourrais garder longtemps.

Je pense aussi m’être laissé influencer par une forme de mode autour de Toyota . Le discours entendu partout est connu : c’est fiable, c’est éprouvé, c’est sérieux, c’est un achat tranquille. En concession, sans jamais dénigrer frontalement la concurrence, on m’a tout de même bien fait comprendre que Toyota maîtrisait parfaitement l’hybride, et que d’autres constructeurs plus récents sur ce terrain pouvaient connaître des soucis de jeunesse ou de fiabilité, notamment chez Renault ou Kia. J’ai été sensible à cet argument, probablement plus que je n’aurais dû. Avec le recul, je dirais que j’ai acheté autant une réputation qu’une voiture.

Dans la vie de tous les jours, ce qui surprend d’abord, c’est la qualité perçue. Elle n’est pas catastrophique, loin de là, mais elle ne correspond pas du tout à ce qu’on imagine quand on choisit une finition haute à ce niveau de prix. Certains détails donnent une impression un peu légère. Sous les barres de toit, par exemple, on trouve une sorte de mousse noire dont l’aspect paraît irrégulier, parfois plat, parfois plié, tordu, sans que personne ne m’ait vraiment expliqué ce que c’était. Sur les portières, il y a de petits défauts d’alignement visuel, avec une ligne qui manque un peu de continuité. Les joints et les caoutchoucs ne donnent pas toujours une impression de grande rigueur dans l’assemblage (sur mon véhicule, j’ai par exemple constaté une légère boursouflure du caoutchouc autour d’une fenêtre, ce qui mérite d’être vérifié attentivement, en particulier dans le cadre d’un achat d’occasion), certains semblants bien en place, d’autres un peu moins.

Même le caoutchouc autour de la caméra de recul commençait déjà à blanchir, ce qui, sur un véhicule quasiment neuf, n’est pas très valorisant. À l’intérieur, le ressenti est du même ordre. Le volant GR Sport, notamment au niveau de son insert plastique inférieur, produit des petits craquements qui ne donnent pas une impression de grande robustesse. Le volet du toit panoramique paraît assez fragile à l’usage, au point qu’on le manipule avec précaution. Le ciel de pavillon semble légèrement mobile quand on agit sur ce volet, ce qui surprend. Les ceintures ne sont pas réglables en hauteur, ce qui n’est certes pas dramatique, mais reste étonnant sur un véhicule de ce prix. Il n’y a pas non plus de plafonnier à l’arrière.

En journée, avec le toit vitré, l’habitacle reste acceptable, mais dès qu’il fait sombre, ou simplement dans un garage lorsqu’on cherche quelque chose, cette absence de lumière est franchement difficile à comprendre.

Des réserves sur la partie technologie

La partie technologique appelle aussi des réserves. L’écran central manque de définition et de réactivité. Le système multimédia n’est pas impossible à utiliser, mais il ne donne jamais une impression de fluidité ou de modernité. L’écran derrière le volant a un côté un peu gadget, avec quelques animations, mais il ne procure pas vraiment ce sentiment de sophistication que l’on pourrait attendre. Quant à l’affichage tête haute, l’atelier a essayé d’en augmenter la luminosité au maximum, mais cela ne règle pas le fond du problème : il reste assez flou et peu défini.

Le personnel de l’atelier a d’ailleurs eu une remarque assez honnête, en expliquant en substance que ce sont des équipements « en plus », mais que sur ce type de modèle, il ne faut pas forcément attendre le meilleur niveau de qualité, car ce n’est pas un véhicule considéré comme haut de gamme. Le propos a le mérite d’être franc, mais il est difficile à entendre lorsqu’on a payé une version très équipée.

Les aides à la conduite sont un autre point sur lequel je suis réservé. Sur le papier, elles sont nombreuses, mais dans l’usage, elles peuvent devenir plus irritantes que rassurantes. Le détecteur de panneaux et de limitation de vitesse, par exemple, ne semble pas suffisamment recoupé à la navigation. Dans ma ville, où beaucoup de limitations sont parfois indiquées au sol plutôt que sur des panneaux, le système peut rester bloqué sur un 30 vu plus tôt et continuer à sonner alors qu’on circule sur une voie à 50. Il faut alors penser à le désactiver à chaque redémarrage, en passant par des menus qui ne sont pas particulièrement intuitifs.

Les feux de route automatiques sont également loin d’être convaincants. L’atelier m’a même conseillé de les désactiver, tant ils peuvent éblouir les autres usagers. Ce n’est pas dramatique, mais cela illustre bien le décalage entre l’équipement annoncé et l’agrément réel. Même constat pour certains équipements de confort. Le hayon électrique fonctionne correctement en lui-même, mais la fonction d’ouverture au pied sous le bouclier arrière est très aléatoire. Pourtant, j’ai bien repéré l’emplacement du capteur, mais il faut parfois insister plusieurs fois, si bien qu’au final je ne m’en sers presque jamais. La caméra de recul mérite aussi d’être signalée, car elle est vraiment très décevante. Sa définition est faible, l’image manque de lisibilité, et elle devient peu utile dès que les conditions ne sont pas idéales. En pratique, elle aide éventuellement pour un stationnement simple, bien en plein jour, mais elle ne rassure pas du tout lorsqu’il faut sortir d’un garage ou vérifier si quelqu’un arrive, qu’il s’agisse d’un vélo, d’une voiture ou d’un piéton. On distingue mal ce qui se passe. Les lignes affichées fixes n’aident pas vraiment non plus, puisqu’elles ne sont pas dynamiques et peuvent même devenir contre-intuitives lorsque l’on braque.

Sur la route : la plus grande déception

Sur la route, c’est sans doute là que le véhicule m’a le plus déçu. Je regrette d’ailleurs sincèrement de ne pas avoir fait un essai plus poussé avant l’achat. Mon essai s’était limité à un parcours essentiellement urbain autour de la concession, ce qui ne m’a pas permis de percevoir les défauts les plus gênants. Je conseillerais vraiment à toute personne intéressée de demander un essai sur voie rapide, voire sur route à 80 ou 110 km/h, car c’est là que l’on comprend réellement le caractère de cette motorisation.

En ville, la voiture a bien sûr pour elle les avantages classiques d’une hybride. Les phases électriques sont agréables, la consommation peut être très raisonnable, et l’ensemble paraît doux tant que l’on reste dans un usage tranquille. Mais dès que le moteur thermique se déclenche, le charme retombe assez vite. On entend clairement la montée en régime, et cela casse beaucoup la sensation d’apaisement que l’on attend justement de ce type de mécanique. Sur route ou voie rapide, le phénomène devient encore plus marqué. À partir d’environ 70 km/h, le véhicule devient sensiblement bruyant, avec à la fois le bruit du moteur quand il se met à travailler, mais aussi des bruits d’air et de roulement qui prennent une place importante.

Il faut être juste : la voiture n’est pas réellement sous-motorisée. Les 130 chevaux sont là, théoriquement, et on sent bien qu’il y a suffisamment de puissance pour l’usage courant. Le problème n’est donc pas tant le niveau de puissance que la manière dont elle est délivrée. Lors des insertions ou des dépassements, on a le sentiment que le moteur s’emballe beaucoup, fait énormément de bruit, sans que la progression soit à la hauteur de ce que ce bruit laisse attendre. Peut-être que cette sensation est accentuée chez moi par le fait que cela m’agace désormais, mais elle n’en reste pas moins très présente.

Les gens de chez Toyota ont un discours lucide sur les compromis

Je pensais pouvoir m’habituer à la boîte e-CVT. Au contraire, plus je roule, plus ce fonctionnement me dérange. À mes yeux, si cette technologie est employée depuis si longtemps, on pourrait attendre que le constructeur ait davantage travaillé l’insonorisation et le ressenti général. Même indépendamment du moteur, les bruits extérieurs sont trop présents pour que l’ensemble paraisse vraiment serein. L’atelier a d’ailleurs eu des propos assez lucides sur le positionnement du véhicule. On m’a expliqué que la Yaris hybride « classique » était un produit très abouti, alors que la Yaris Cross était plutôt une version rehaussée, développée pour répondre à la demande.

Cela, je le savais déjà un peu, mais l’entendre formulé ainsi m’a confirmé l’impression que ce modèle cumule certains compromis que la Yaris n’aurait pas. Avec le recul, j’ai l’impression que la Yaris classique doit être plus homogène. Simplement, elle ne correspondait pas à nos besoins. Nous voulions un format plus pratique, plus haut, plus polyvalent. C’est précisément ce qui rend la déception plus forte.

« Je reste prudent sur la fiabilité »

Concernant la fiabilité, je reste prudent. Le véhicule est très récent, donc il est trop tôt pour juger sérieusement ce point. J’espère simplement que la réputation de Toyota se vérifiera dans le temps, aussi bien sur la durabilité que sur les coûts d’entretien, car c’est un élément qui a beaucoup compté dans ma décision. Mais à ce stade, je ne peux pas en dire davantage. Je ne peux pas non plus m’empêcher de comparer avec ma précédente Golf, qui avait pourtant 12 ans.

Bien sûr, ce n’est pas la même époque, ni le même marché, ni le même niveau d’inflation. Mais malgré cela, certains écarts restent étonnants. L’insonorisation y était nettement meilleure. La conduite, alors même qu’il s’agissait d’un diesel, paraissait plus douce et plus naturelle. Le rétroviseur droit s’abaissait en marche arrière pour aider à ne pas toucher la jante. Les ceintures étaient réglables en hauteur. Il y avait des aérateurs à l’arrière. On pouvait remonter les vitres avec la clé. Ce n’étaient pas des gadgets de luxe, mais des détails bien pensés qui amélioraient réellement la vie quotidienne. Sur une voiture plus récente et beaucoup plus chère, on s’attend logiquement à retrouver au moins ce niveau de soin.

Enfin, un mot sur l’expérience commerciale. Les personnes rencontrées ont été aimables, mais je conseillerais d’être extrêmement attentif au moment de signer le devis. Certains compléments peuvent être ajoutés assez vite, et on peut découvrir après coup qu’une assurance à renouvellement automatique a été incluse, avec des modalités de résiliation qui ne sont pas particulièrement simples. Ce n’est pas propre à ce modèle, mais cela mérite d’être signalé.

Un décalage entre promesse et prestation délivrée

Au fond, ce qui me gêne le plus, c’est sans doute le décalage entre ce que cette voiture promet et ce qu’elle délivre réellement. J’ai voulu me faire plaisir avec une voiture neuve, très équipée, en pensant que ce serait peut-être ma dernière voiture neuve « full options ». Je m’attendais à quelque chose d’abouti, de serein, de valorisant. Or je ne m’y retrouve pas. Le véhicule n’est pas dénué de qualités, notamment en ville sur la consommation, et il répondra sans doute aux attentes de certains utilisateurs. Mais dans cette finition et à ce niveau de prix, je trouve qu’il expose surtout ses limites.

Si l’on tient absolument à ce modèle, mieux vaut probablement rester sur une finition plus simple, plus cohérente avec ce qu’il est réellement. Car en version haute, les attentes montent beaucoup plus vite que la qualité perçue, le confort ou l’agrément. Et c’est précisément ce décalage qui, selon moi, crée la déception. En résumé, je dirais que ce véhicule peut convenir à un usage urbain, à quelqu’un qui privilégie avant tout la consommation et qui accepte certains compromis. Mais dans cette configuration à prix catalogue de 36 800 euros, il me paraît très difficile de considérer que les prestations sont à la hauteur.