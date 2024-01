Prise en mains - Toyota Yaris Cross 2024 : 130 ch sous le manteau !

En lançant la déclinaison Cross de sa Yaris en 2021, Toyota a eu le nez creux : grâce à sa motorisation hybride ultra-sobre, ce petit véhicule surélevé à vocation quasi familiale est sans doute l'un des SUV thermiques les plus vertueux du marché. D'ailleurs, le public a adhéré au concept, surtout en France où il est produit (Valenciennes, 59) : en 2023, la marque y en a écoulé 31 073 exemplaires, soit la quatrième place de la catégorie derrière les Renault Captur, Peugeot 2008 et Dacia Duster.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le Japonais s'offre d'ores et déjà quelques améliorations, que Toyota nous présente en avant-première avec cinq modèles de présérie décorés par des artistes portugais. Si l'œil est évidemment attiré par les coverings en tous genres, il a du mal à repérer des modifications par rapport à l'opus actuel et pour cause : hormis une inédite teinte "Genièvre" que l'on peut apercevoir sur les poignées de portes et des jantes redessinées, il n'y a rien à voir…

L'habitacle en revanche, est remanié avec notamment un matériau souple sur la partie inférieure de la planche de bord, et surtout de nouveaux écrans. Côté instrumentation, le combiné mesure, selon la finition, 7 ou 12,3 pouces (comme sur notre modèle d'essai) et peut être personnalisé. À défaut d'être ultraintuitif, l'ensemble se montre lisible et se pilote sans trop quitter la route des yeux grâce à des touches physiques simples à utiliser sur la branche gauche du volant.

De son côté, le nouveau système multimédia tactile (9 ou 10,5 pouces comme ici), se montre plus facile à utiliser et à consulter, d'autant que les temps de calculs ont été raccourcis, et offre des connexions Apple Car Play et Android auto sans fil. Pour le reste, pas de changements en termes de présentation mais qu'importe : le design moderne et en rondeur soutient toujours la comparaison avec ceux des ténors du segment. On apprécie également de retrouver une console de réglage pour la ventilation. Par ailleurs, si l'espace reste juste au niveau des jambes derrière un conducteur de 1,80 m, la banquette est confortable au niveau des places latérales, et le volume de chargement correct, du moins en version deux roues motrices.

Plus de watts mais un mini malus…

Sous le capot, le Yaris Cross cru 2024 reconduit la mécanique à hybridation intégrale de 116 ch mais propose désormais une mouture de 130 ch. Si le 3 cylindres 1.5 atmosphérique à cycle Atkinson n'évolue pas (92 ch à 5 500 tr/mn), un nouvel ensemble boîte-pont avec un moteur-générateur électrique plus musclé permettent une augmentation de la puissance cumulée de 12 %, et du couple cumulé de 30 % (soit 185 Nm au lieu de 141). De quoi autoriser, selon la marque, un 0 à 100 km/h en 10s7 (soit un gain d'une demi-seconde) et un 80 à 120 km/h en 8s9 (0,4s de mieux).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

En parallèle, l'insonorisation de toute la gamme a été retravaillée avec notamment une épaisseur supplémentaire de feutre sous le capot, un isolant de trois couches au lieu d'une à l’intérieur du tableau de bord, et un résonateur sur la durite d'admission. Mieux, des verres plus épais ont été choisis pour le pare-brise et les vitres latérales. Reste à savoir ce que cela donne volant en mains.

Autant le dire tout de suite : impossible de ressentir l'amélioration de la poussée sans passer d'une version à l'autre. Mais dans l'absolu, les performances apparaissent tout à fait suffisantes. Et l'on a l'impression que le moteur thermique s'égosille moins longtemps lors des relances, les vitesses souhaitées étant, en toute logique, plus rapidement atteintes. Une bonne nouvelle, car malgré l'accumulation des couches d'insonorisant, le trois cylindres demeure assez présent dans l'habitacle quand il est maintenu à haut régime par la transmission.

Cela posé, sa sonorité typique est moins stridente que celle des quatre cylindres concurrents (1.6 Renault notamment), et pas désagréable. Par ailleurs, il se fait oublier à allure cool, où son homologue électrique l'épaule bien, prenant même souvent le relais. De bon augure pour la consommation, toujours aussi contenue puisque nous avons relevé 4,6 l/100 km sur un parcours majoritairement urbain, avec quelques portions de départementales. Sur voies rapides en revanche, il faudra compter plus de 6 l/100 km, ce qui reste raisonnable pour un SUV.

Quoi qu’il en soit, l'agrément de conduite est au rendez-vous avec une douceur à l'usage exceptionnelle, et même digne d'un modèle 100 % électrique : aucun à-coup, pas de changement de vitesse, passage des marches avant à arrière en un éclair (pratique lors des manœuvres !). On apprécie aussi la position de conduite et le bon maintien des sièges. Si le comportement routier prête peu le flanc à la critique avec un train avant volontaire et des mouvements de caisse réduits, la suspension demeure sèche, surtout à basse vitesse. Et on reprochera toujours au Japonais son manque de visibilité vers l'arrière. Le lot de tous les SUV qui soignent (trop) leur apparence…

Côté tarifs, cette version 130 ch débute à 33 700 €, auxquels il faudra toutefois ajouter un malus de 100 € (l'étau se resserre, même pour les hybrides !). Une somme certes, mais compensée en partie par une dotation forcément haut de gamme (affichage tête haute, chargeur smartphone par induction, écrans XXL, jantes 18'', teinte bi-ton…) et plus riche que sur la 116 ch, qui elle débute à 28 200 €. Les initiés auront remarqué, concernant cette dernière, une hausse de prix de 800 € par rapport au cru 2023, que Toyota justifie par l'amélioration de l'insonorisation et des équipements. La commercialisation de ce nouveau millésime est prévue en juin prochain.