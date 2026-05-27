Et maintenant, Mazda fait des chaussures

Mazda a trouvé une nouvelle façon de vous vendre l’intérieur du crossover CX-5 sans avoir à fournir le Cx-5. La marque japonaise s’est associée au chausseur japonais Spingle pour lancer des baskets de conduite baptisées SP-MZD. Oui, nous vivons désormais dans un monde où l’on peut assortir ses pieds à la sellerie de son SUV. Et quelque part, un directeur marketing applaudit très fort.

Fabriquées à Hiroshima comme les voitures de la firme nippone, ces chaussures reprennent la teinte “Sport Tan” visible dans l’habitacle du nouveau cru du CX-5. Le cuir kangourou couleur caramel est associé à du daim noir afin d’éviter l’effet mocassin de yacht acheté sur un coup de tête après deux verres de chardonnay. Une version entièrement noire est également proposée pour ceux qui souhaitent ressembler à un agent secret mais en Mazda.

Made in Hiroshima

Mazda explique avoir passé deux ans à développer ces sneakers avec Spingle, les équipes visitant mutuellement leurs usines pour peaufiner le projet. Sept tailles unisexes sont disponibles. Chaque paire est livrée dans une boîte spécifique illustrée d’un croquis du modèle. Le tarif atteint 26 500 yens soit environ 166 euros au cours actuel. Les Européens et Américains intéressés par la manoeuvres seront déçus : pour l’instant, ces SP-MZD restent réservées au Japon.