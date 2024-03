Il couche sa Mazda CX-5 sur le flanc

Malgré leur nom, les crossover ne permettent pas de monter sur n'importe quoi n'importe comment. La preuve outre-Atlantique avec cet automobiliste coincé avec sa Mazda CX-5 dans une position peu académique alors qu'il envisageait d'acheter à manger à Dunkin Donut's. Et malheureusement pour lui, les images insolites du résultat partagées par les forces de l'ordre ne sont pas les seules à faire couler beaucoup d'encre.



Car oui, hélas, la plaque d'immatriculation promotionnel du garage responsable de la vente de cet exemplaire du Mazda Cx-5 en état d'occasion était encore apposée sur la proue de la voiture au moment des faits. L'élément pensé à des fins promotionnelles est parfaitement visible sur les photos. De quoi offrir une mauvaise presse au revendeur et victime collatéral de l'incident.

Les plus observateurs remarqueront que les forces de l'odre ainsi que les pompiers illuminent le fond des images. Comprenez par là, qu'a l'écoute des détails de l'accident comprenant une voiture renversée, les agens se sont déplacés au plus vite. Au final, un passage forcé en carrosserie pour le latéral gauche et une bonne dose d'égo à ravaler résoudrons sans aucun doute cette affaire.