Exclusif - Des concessionnaires qui se gavent sur le nouveau Dacia Duster

Avec son design très fort et sa technologie en net progrès, le Dacia Duster de troisième génération semble taillé pour faire un carton. Alors que les premiers essais presse du nouveau modèle se dérouleront dans quelques jours, les clients affluent déjà chez les concessionnaires pour réserver un exemplaire du SUV roumain.

Sur un marché où la plupart des constructeurs s’obligent à proposer des remises pour convaincre les prospects, Dacia se trouvait déjà en position de force avec ses Sandero, Sandero Stepway et autres Jogger. Vous voudriez une réduction sur votre Dacia neuve ? Même pas en rêve, car ces autos se vendent comme des petits pains. Et la demande semble déjà très forte pour le nouveau Duster depuis qu’il s’est ouvert aux commandes.

En théorie, ce Duster garde des prix raisonnables compte tenu de sa montée en gamme. Disponible à partir de 19 690€ dans sa finition Essential avec le moteur Eco-G 100, il coûte 28 100€ dans ses finitions hautes Extreme et Journey avec le plus gros moteur du catalogue, le bloc hybride de 140 chevaux. En financement LLD (location longue durée), cette variante ne demande pas des loyers totalement exorbitants d’après le configurateur de la marque avec 2 900€ d’apport et 306€ de loyer au minimum sur 37 mois (soit 13 916€ sur trois ans et 30 000 km). Déjà cher dans l’absolu, mais pas encore inabordable pour une voiture neuve bien équipée.

Des financements qui reviennent très cher

Mais attention, il semblerait que les concessionnaires profitent du succès de ce nouveau Duster pour imposer aux clients des formules de financement bien plus chères. D’après le témoignage d’un prospect qui désirait acheter un exemplaire du Duster en LOA (location avec option d’achat) ou LLD auprès du concessionnaire Renault Dacia de Marseille La Valentine, les prix affichés sur le site n’ont rien à voir avec ce que demandent les commerciaux lors de la vente.

Notre prospect voulait un Duster Hybrid 140 en finition Journey (28 100€) avec la peinture optionnelle Sandstone à 600€. Soit, d’après le configurateur en ligne, 28 700€ en achat frontal et 325€ par mois en LLD sur 37 mois avec 2 900€ d’apport. Soit 14 600€ sur trois ans pour 30 000 km. Le prix d’achat TTC de son véhicule, en incluant les frais de vente et plusieurs accessoires (attelage à 800€ et pack vélo à 520€), revient à 31 155€.

Sur place, hélas, la proposition commerciale de LLD passe au-dessus des 500€ par mois et le commercial lui propose une LOA sur cinq ans avec 4 060€ d’apport et des loyers à 399,29€. Valeur totalement du financement sur cinq ans ? 28 017€, soit quasiment le prix neuf de la voiture. Valeur de l’option finale de rachat du véhicule au bout des cinq ans ? 17 234,35€. Soit 45 252€ en coût total d’achat du véhicule si le client le garde !

Pour justifier ces loyers astronomiques, le commercial impose de nombreuses assurances facultatives dans son financement (assurance invalidité, perte d’emploi) et inclut l’entretien (mais pas l’assurance tout risque du véhicule). Et il refuse de les enlever car « il y a beaucoup de demande sur le véhicule et c’est comme ça que ça se passe pour en avoir un ». Bref, voilà comment des concessionnaires Dacia s’organisent pour vendre le nouveau Duster au prix d’un SUV compact premium ! Qu’il semble loin le temps où Dacia assumait son positionnement de marque low-cost…