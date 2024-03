Ferrari GTO Legacy tour, le plus beau rallye du monde?

Selon toute probabilité, aucune des 272 Ferrari 288 GTO produites au mitan des années 80 ne se trouve dans votre garage. Mais si c’est le cas, apprenez que vous avez jusqu’à la fin avril pour vous inscrire, par l’intermédiaire de votre concessionnaire, au GTO Legacy Tour 2024, organisé par la marque entre le 1er et le 5 octobre. Celui-ci consiste en un voyage au cœur des Dolomites au volant de la première véritable supercar de la marque, modèle taillé pour la compétition.

Rappelons en effet que celle-ci devait participer au championnat du monde des rallyes en groupe B, ce qui supposait que le constructeur en produise 200 exemplaires de façon à en obtenir l'homologation. Le terrible accident d'Henri Toivonen et de son copilote Sergio Cresto au Tour de Corse 1986 en Lancia Delta S4 précipitera la fin des surpuissantes Groupe B et ne laissera donc pas à la 288 l'occasion de s'illustrer en course. Malgré cela, 72 GTO supplémentaires seront produites pour répondre à la demande.

Rendez-vous sera donné à la station de ski de Val Rendena le 1er octobre pour le départ, avant un parcours qui traversera cette chaîne montagneuse située dans le nord des Alpes italiennes pour s’achever à Maranello, où les participants seront accueillis par des experts de Ferrari Classiche et des membres de l’équipe de développement de la voiture. Une parade sur le circuit de Fiorano marquera la fin de l’aventure.

C’est la deuxième fois que Ferrari organise un événement de ce type. L’an dernier, ce sont 39 équipes en F40 qui avaient eu le privilège d’un parcours assez similaire. Un événement dont on imagine sans trop de peine le caractère absolument hallucinatoire, tant pour les heureux participants que pour toute personne ayant assisté au passage de cet incroyable convoi.