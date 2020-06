Fiat dévoile la nouvelle 500 électrique berline

La nouvelle génération de la 500 a fait ses débuts en mars, directement en carrosserie cabriolet. Fiat lève aujourd'hui le voile sur la carrosserie 3 portes "classique". Cela ne change pas grand-chose au design, puisque le cabriolet se contente d'une toile au-dessus de l'habitacle.

On a donc ici un toit en dur, une lunette arrière fixe et un becquet plus proéminent. La différence viendra surtout de l'aspect pratique avec un hayon qui permet de charger plus facilement le petit coffre. La silhouette de la 500 est immédiatement reconnaissable. Le design évolue dans le traitement des détails, avec par exemple les phares coupés par le capot et le logo 500 à l'avant.

La nouvelle 500 berline est, comme le cabriolet, présentée avec une version de lancement haut de gamme La Prima. Trois couleurs de carrosserie sont au menu : Ocean Green (nacrée), Gris minéral (métallisée), Bleu céleste (tri-couche). Il y a en série des jantes 17 pouces diamantées et un toit ouvrant en verre.

La dotation comprend aussi la conduite semi-autonome de niveau 2, combinant l'action du régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie, la surveillance des angles morts, la caméra de recul, l'écran tactile 10,25 pouces…

Cette 500 adopte un bloc électrique de 118 ch, elle passe de 0 à 100 km/h en 9 secondes seulement. Elle est équipée d'une grosse batterie en rapport de son gabarit de petite citadine : 42 kWh. L'autonomie avec le cycle WLTP est de 320 km.

Le prix est costaud : 34 900 €. Mais c'est déjà 3 000 € de moins que le cabriolet et la dotation est archi complète. L'auto sera disponible en pré-réservation sur le site internet de Fiat. Les livraisons devraient commencer à la rentrée.