Aujourd’hui est un jour particulier puisqu’il s’agit du 100e reportage réalisé avec notre pilote maison Soheil Ayari. Pour marquer cet anniversaire, nous lui avons proposé un programme de choix avec un duel 100% Porsche entre la dernière 911 Turbo S face à la Taycan, le premier modèle électrique de la marque de Stuttgart. Alors tradition ou modernité ?