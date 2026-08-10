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Porsche 911 Type 992 Turbo

Essai

La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

12  

5. Fiche technique de la Porsche 911 Turbo S type 992.2

 

La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini

Les chiffres clés

Porsche 911 Type 992 Turbo (992) (2) 3.6 MHEV 711 TURBO S PDK
Généralités  
Date de commercialisation 07/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,55 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,30 m
Empattement 2,45 m
Volume de coffre mini 128 L
Volume de coffre maxi 373 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1 725 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 59 CV
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes
Cylindrée 3 591 cm3
Puissance 711 ch
Couple 760 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 322 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 2.5 s
Volume du réservoir 63 L
Emissions de CO2 261 g/km (wltp)
Bonus malus max 80000
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