La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini
5. Fiche technique de la Porsche 911 Turbo S type 992.2
Les chiffres clés
|Porsche 911 Type 992 Turbo (992) (2) 3.6 MHEV 711 TURBO S PDK
|Généralités
|Date de commercialisation
|07/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,55 m
|Largeur sans rétros
|1,90 m
|Hauteur
|1,30 m
|Empattement
|2,45 m
|Volume de coffre mini
|128 L
|Volume de coffre maxi
|373 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|2
|Poids à vide
|1 725 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|59 CV
|Moteur
|6 cylindres , 24 soupapes
|Cylindrée
|3 591 cm3
|Puissance
|711 ch
|Couple
|760 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|322 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|2.5 s
|Volume du réservoir
|63 L
|Emissions de CO2
|261 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|80000
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