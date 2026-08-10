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Porsche 911 Type 992 Turbo

Essai

La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

12  

4. Notre note de la Porsche 911 Turbo S type 992.2 par rapport à la concurrence

 

La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini

La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, à partir de 275 400€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 à hautes performances qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, à partir de 235 000€).

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, à partir de 252 200€).

-L'Aston Martin Vanquish (835 chevaux, à partir de 389 294€).

En élargissant à d'autres sportives à deux places, on peut ajouter :

-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux, à partir de 287 800€).

-La Lamborghini Temerario (920 chevaux, à partir de 308 000€).

-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux, à partir de 215 900€).

Porsche 911 Turbo S
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Rapport prix/équipements
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
 
Sur la route
  • 9.56
  • 9.56
  • 9.56
  • 9.56
  • 9.56
 
Sécurité
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Note globale : 16,9 /20
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