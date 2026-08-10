La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, à partir de 275 400€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 à hautes performances qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, à partir de 235 000€).

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, à partir de 252 200€).

-L'Aston Martin Vanquish (835 chevaux, à partir de 389 294€).

En élargissant à d'autres sportives à deux places, on peut ajouter :

-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux, à partir de 287 800€).

-La Lamborghini Temerario (920 chevaux, à partir de 308 000€).

-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux, à partir de 215 900€).