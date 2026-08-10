La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini
4. Notre note de la Porsche 911 Turbo S type 992.2 par rapport à la concurrence
La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, à partir de 275 400€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 à hautes performances qui compte :
-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, à partir de 235 000€).
-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, à partir de 252 200€).
-L'Aston Martin Vanquish (835 chevaux, à partir de 389 294€).
En élargissant à d'autres sportives à deux places, on peut ajouter :
-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux, à partir de 287 800€).
-La Lamborghini Temerario (920 chevaux, à partir de 308 000€).
-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux, à partir de 215 900€).
|Porsche 911 Turbo S
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|16,9 /20
Photos (44)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération