La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini
2. La Porsche 911 Turbo S met le paquet sur les performances mais elle abuse sur certaines options
De série, la Porsche 911 Turbo S coche toutes les options de performances (y compris les freins carbone-céramique) à l’exception de la suspension Sport rabaissée de 10 millimètres assortie du PASM (Porsche Active Suspension Management), affiché à 1 500€. Mais comme d’habitude, Porsche oblige à passer par le carnet des options pour des équipements paraissant nécessaires sur une sportive de luxe : le système de levage du train avant, par exemple, demande une rallonge de 2 376€. Le simple régulateur de vitesse adaptatif demande 1 716€ et pour le coupler au système de centrage dans la voie, il faut payer 2 767€.
Par ailleurs, l’échappement Sport est à 1 080€ et vous pouvez allonger très sensiblement la facture si vous voulez vous configurer une 911 Turbo S sur mesure. Sur ce point, Porsche n’a pas grand-chose à envier aux marques les plus élitistes de la planète…
Equipements et options
Version : (992) (2) 3.6 MHEV 711 TURBO S PDK
Equipements de sécurité
Airbags
Assistance au maintien dans la voie
Système d'alarme avec surveillance intérieure
Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)
Préparation pour éthylotest antidémarrage
Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec détecteur de pluie intégré
Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX
Démarrage sans clé
Sans roue de secours
ABS
Contrôle de traction TCS
Transmission intégrale avec embrayage multidisque à commande cartographique Porsche Traction
Avertisseur et assistance au freinage
Système d'alerte pour ceintures de sécurité AV/AR
Equipements de confort
Radio numérique
Module de navigation pour Porsche Communication Management (PCM)
Base des rétroviseurs peinte en Noir (finition brillante)
Pack luminosité Design
Ceintures de sécurité 3 points
Climatisation 2 zones
Compartiment pour smartphone avec chargement par induction jusqu'à 15W
Fond du chronomètre Sport Chrono et compte tours en Turbonite
Contour des vitres latérales en Turbonite
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec détecteur de pluie intégré
Sièges chauffants à l'AV
Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX
Sans siège AR
Volant Sport GT chauffant en cuir
Fond du compte-tours en Turbonite
Ceintures de sécurité Turbonite
Verrouillage centralisé
Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques) avec Pack mémoire
Lève-vitres électriques AV
Système d'alerte pour ceintures de sécurité AV/AR
Esthétique / Carrosserie
Toit en aluminium
Jantes peintes en Turbonite
Sans barres de toit
Ciel de toit et garniture des montants A et B en Race-Tex perforé Noir
Jantes 911 Turbo S 20/21"
Aucune jante supplémentaire
Autres équipements
BOSE Surround Sound-System
Servotronic Plus
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport)
Pare-brise teinté dégradé
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
Roues AR directrices
Pack Sport Chrono avec sélecteur de mode, l'application Porsche Track Precision et l'affichage de
Phares HD Matrix LED teintés
Colonne de direction électrique
Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif
Appuie-tête avec désignation du modèle embossé AV
Poignées de portes peintes en couleur extérieure
ParkAssist AV/AR avec avertissement visuel et sonore
Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE
Pack Non-Fumeur
Version standard
Systèmes d'appel d'urgence eCall et bCall
Caméra de recul
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Détection de la vigilance du conducteur
Pack intérieur carbone (finition satinée) avec accentuation en Néodyme
Réservoir de carburant de 63 L
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir avec désignation du modèle
Pédalier et repose-pieds Sport
Porsche Active Suspension Management (PASM)
Tapis de sol à l'AV
Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports
Triangle de signalisation
Valves TPM en Noir
Capteur de pluie
Pare-soleil pour le conducteur et le passager AV
Porsche Connect
Pack d'accentuation Turbonite
Equipements "Turbo S"
Pack mémoire pour le conducteur
Bouchon de réservoir Exclusive Design en Turbonite
Centre des roues avec écusson Porsche en Turbonite
Désignation du modèle en Turbonite à l'AR
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) avec étriers de frein peints en Jaune
Pré-équipement VTS
Système d'échappement Turbo à double sortie en titane
Grille du capot AR avec lamelles verticales en Turbonite
Stickers latéraux "turbo S" en Turbonite
Lettering 'PORSCHE' en Turbonite
Jupes latérales peintes en Noir (finition brillante)
ESP
Contrôle vocal
Prises d'air latérales AR peintes en Noir (finition brillante)
Protection des piétons
Options disponibles
-
Essuie-glace AR:
347 €
-
Ionisateur:
288 €
-
Extincteur:
151 €
-
Régulateur de vitesse adaptatif:
1716 €
-
Accès confort:
660 €
-
Burmester 3D High-End Surround Sound System:
3215 €
-
Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux:
444 €
-
Ceintures de sécurité Craie:
444 €
-
Vitrage fumé:
552 €
-
Système de levage de l'essieu AV:
2376 €
-
Jantes peintes en Noir (finition satinée):
1200 €
-
Jantes peintes en Noir (finition brillante):
1200 €
-
Jantes peintes en Noir Intense métallisé:
1200 €
-
Ceintures de sécurité Rouge Indien:
444 €
-
Ceintures de sécurité Gris Argent:
444 €
-
Ceintures de sécurité Jaune Racing:
444 €
-
Ecusson Porsche sur appuie-tête AV:
300 €
-
Assistance à la vision nocturne:
2580 €
-
Stickers décoratifs Motorsport en Noir:
575 €
-
Stickers décoratifs Motorsport en Rouge:
575 €
-
Pare-soleil en cuir:
414 €
-
Projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE":
180 €
-
HomeLink (système d'ouverture de porte de garage):
288 €
-
Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé en Noir, illuminées:
720 €
-
Pare-soleil en Race-Tex:
414 €
-
Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex:
240 €
-
Intérieur en cuir Exclusive Manufaktur:
9473 €
-
Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif:
2767 €
-
Jupes latérales peintes en couleur extérieure:
0 €
-
Points d'ancrage des ceintures en Race-Tex:
385 €
-
Contours des vitres latérales en aluminium:
367 €
-
Monogramme "911" peint en couleur extérieure:
300 €
-
Base des rétroviseurs extérieurs peinte en couleur extérieure:
540 €
-
Feux AR Exclusive Design:
720 €
-
Porte-documents personnalisé:
385 €
-
Jantes peintes en Neodyme:
1200 €
-
Jantes peintes en Argent foncé:
1200 €
-
Pré-équipement pour système de transport de toit:
60 €
-
Contours des vitres latérales couleur Noir (finition brillante):
367 €
-
Préparation pour Porsche Dashcam:
121 €
-
Volant sport GT chauffant en cuir:
0 €
-
Suppression de la désignation du modèle à l'AR:
0 €
-
Contours des vitres latérales couleur Noir (finition brillante) et triangle de fenêtre en carbone:
871 €
-
Clé du véhicule sur mesure en cuir avec étui:
948 €
-
Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale:
720 €
-
Tapis de sol personnalisés:
528 €
-
Tapis de sol sur mesure:
1055 €
-
Baguettes de seuils de porte sur mesure en aluminium brossé Noir, illuminées:
1081 €
-
Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Noir (finition brillante):
827 €
-
Phares HD Matrix LED:
0 €
-
Ceintures de sécurité Turbonite:
0 €
-
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex:
168 €
-
Assistance au changement de voie:
865 €
-
Lettering PORSCHE peint en Noir (finition brillante):
264 €
-
Stickers décoratifs Motorsport en Argent:
575 €
-
Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante):
121 €
-
Jantes peintes en Turbonite:
0 €
-
Ceintures de sécurité Bleu Arctique:
444 €
-
Porte-documents sur mesure en cuir:
768 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono et compte-tours en Blanc:
540 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Bleu Arctique:
420 €
-
Assistance active au stationnement avec caméra 360° (3D):
1518 €
-
Ceintures de sécurité Noir:
0 €
-
Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale:
240 €
-
Clés du véhicule sur mesure et peintes avec étui:
744 €
-
Désignation du modèle peinte en Noir (finition brillante):
300 €
-
Désignation du modèle latérale en Noir:
264 €
-
Jantes peintes en Noir (finition brillante) avec surfaces hautement polies:
1200 €
-
Bouchon de réservoir Exclusive Design:
0 €
-
Sièges AR:
0 €
-
Toit ouvrant en acier électrique coulissant / inclinable:
1763 €
-
Toit ouvrant en verre électrique coulissant / inclinable:
2267 €
-
Stickers décoratifs Motorsport en Blue Arctique:
575 €
-
Stickers latéraux du modèle en Noir:
420 €
-
Stickers latéraux du modèle en Argent:
420 €
-
Stickers latéraux du modèle en Rouge:
420 €
-
Stickers latéraux du modèle en Bleu Arctique:
420 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Argent:
420 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Noir:
420 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Néodyme:
420 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Rouge:
420 €
-
Sorties d'échappement Sport en titane en combinaison avec Pack 911 Turbo SportDesign en carbone:
587 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir avec inserts décoratifs en bois Paldao Foncé:
2041 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir avec inserts décoratifs en carbone (finition satinée):
2220 €
-
Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec branches du volant en carbone (finition satinée):
792 €
-
Sélecteur de vitesse PDK en aluminium:
613 €
-
Clé du véhicule personnalisée en cuir avec étui:
456 €
-
Pédalier et repose-pieds en aluminium:
504 €
-
Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale:
240 €
-
Filet de rangement au pied du passager:
0 €
-
Intérieur en cuir Noir:
0 €
-
Intérieur en cuir Noir avec coutures Craie:
0 €
-
Intérieur en cuir Rouge Bordeaux:
0 €
-
Intérieur en cuir Rouge Bordeaux avec coutures Craie:
0 €
-
Intérieur en cuir Bleu Nuit:
0 €
-
Intérieur en cuir Bleu Nuit (coutures Craie):
0 €
-
Intérieur en cuir bicolore Noir / Beige Calcaire:
601 €
-
Intérieur en cuir bicolore Gris Ardoise / Craie:
601 €
-
Intérieur en cuir bicolore Noir / Rouge Bordeaux:
601 €
-
Intérieur en cuir bicolore Bleu Nuit / Craie:
601 €
-
Intérieur en cuir Club Noir Basalte:
1710 €
-
Intérieur en cuir Club Brun Truffe:
1710 €
-
Intérieur en cuir Club bicolore Noir / Classic Cognac (semi-aniline):
3870 €
-
Clés du véhicule personnalisées et peintes avec étui:
456 €
-
Stickers latéraux du modèle en Néodyme:
420 €
-
Baguettes de seuil de porte en carbone (finition satinée), illuminées:
1020 €
-
Sièges baquets Sport allégés (rabattables):
4968 €
-
Lamelles et grille d'aération en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante:
1440 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Rouge Indien:
540 €
-
Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone (finition satinée), illuminées:
1380 €
-
Lettering PORSCHE sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex:
240 €
-
Porsche Active Suspension Management (PASM) avec suspension Sport:
1500 €
-
Lamelles peintes et grilles d'aération en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante:
1440 €
-
Stationnement à distance:
1998 €
-
Kit anticrevaison:
0 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Bleu Arctique:
540 €
-
Partie supérieure des rétroviseurs en carbone avec partie inférieure et base peintes en Noir:
1500 €
-
Stickers latéraux "PORSCHE" en Turbonite:
420 €
-
Capot du compartiment moteur peint en Gris Titane et badge en carbone avec logo "911":
563 €
-
Vitrage allégé et insonorisant avec vitrage teinté:
1452 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers et inserts décoratifs en cuir en combinaison avec Intérieur en cuir:
0 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs en aluminium brossé:
1620 €
-
Désignation du modèle peinte en couleur extérieure à l'AR:
300 €
-
Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Noir et couleur au choix:
0 €
-
Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Bleu Nuit et couleur au choix:
0 €
-
Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Gris Ardoise et couleur au choix:
0 €
-
Intérieur Exclusive Manufakturen en cuir bicolore Rouge Bordeaux et couleur au choix:
0 €
-
Toit léger en carbone:
3588 €
-
Vitrage allégé:
900 €
-
Intérieur en cuir Club Noir Basalte avec textile Pascha Noir / Argent Foncé:
0 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs peints en couleur extérieure en:
0 €
-
Jantes Turbo Exclusive Design 20/21" avec lames en carbone:
4092 €
-
Jantes Sport Classic 20/21":
552 €
-
Rétroviseurs extérieurs peints dans une couleur extérieure au choix:
2400 €
-
Rétroviseurs extérieurs peints en Paint to Sample:
4681 €
-
Triangle de fenêtre en Carbone:
504 €
-
Prises d'air latérales AR en carbone:
1500 €
-
Bras d'essuie-glace légers en carbone:
1260 €
-
Bouclier AR SportDesign peint en Noir (finition brillante):
1152 €
-
Monogramme "911" peint en Turbonite sur le bouclier AR:
0 €
-
Désignation du modèle peinte dans une couleur extérieure au choix:
660 €
-
Logo 't-hybrid ' latéral en Noir:
264 €
-
Sticker décoratif latéral "PORSCHE" personnalisables:
1206 €
-
Désignation latérale du modèle en Turbonite:
420 €
-
Set de stickers Motorsport en Turbonite:
575 €
-
Suppression de la désignation "turbo S" sur les portes:
0 €
-
Projecteur de porte à LED avec logo sur mesure:
540 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec inserts en carbone et Turbonite:
625 €
-
Intérieur cuir Noir avec Pack intérieur Turbonite:
0 €
-
Intérieur en cuir Club Noir Basalte avec pack intérieur Turbonite:
1710 €
-
Ventilation des sièges AV:
1067 €
-
Sièges Sport (14 positions, électriques) avec Pack mémoire:
0 €
-
Monogramme "911" peint en Noir (finition brillante):
300 €
-
Garniture de portes-gobelet en Cuir:
270 €
-
Volant Sport GT chauffant en cuir avec branches du volant en carbone (finition satinée):
625 €
-
Base des sièges en cuir avec coutures décoratives:
1067 €
-
Tapis de sol en carbone avec bordures en cuir et coutures décoratives:
936 €
-
Garniture des seuils de porte en cuir avec coutures décoratives:
601 €
-
Panneau de rétroviseur intérieur en Race-Tex avec coutures décoratives:
347 €
-
Colonne de direction en cuir (en association avec le Pack mémoire):
361 €
-
Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs en Pascha:
0 €
-
Incrustations de lamelles du capot AR peintes en couleur extérieure:
587 €
-
Incrustations des lamelles du capot AR peintes en Noir (finition brillante):
587 €
-
Désignation "t-hybrid":
0 €
-
Couvercle de boîte à fusibles en cuir avec coutures décoratives:
300 €
-
Panneau de rétroviseur intérieur en cuir avec coutures décoratives:
347 €
-
Tapis de coffre sur mesure:
456 €
-
Prises d'air latérales AR peintes en couleur extérieure:
0 €
-
Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Jaune Racing:
540 €
-
Peinture au choix Paint to Sample Paint to Sample:
12048 €
-
Peinture métallisé Vert Aventurine:
3780 €
-
Peinture métallisé Vert Ombre:
3780 €
-
Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo:
3780 €
-
Peinture métallisé Noir Intense:
0 €
-
Peinture métallisé Argent GT:
0 €
-
Peinture métallisé Bleu Gentiane:
0 €
-
Peinture métallisé Gris Glacé:
0 €
-
Peinture métallisé Gris Vanadium:
0 €
-
Peinture métallisé Provence:
0 €
-
Peinture métallisé Jaune Carthagène:
0 €
-
Peinture unie Craie:
3780 €
-
Peinture unie Slate Grey Neo:
3780 €
-
Peinture unie Rouge Carmin:
0 €
-
Peinture unie Blanc:
0 €
-
Peinture unie Noir:
0 €
-
Peinture unie Rouge Indien:
0 €
-
Peinture unie Bleu Lugano:
0 €
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