De série, la Porsche 911 Turbo S coche toutes les options de performances (y compris les freins carbone-céramique) à l’exception de la suspension Sport rabaissée de 10 millimètres assortie du PASM (Porsche Active Suspension Management), affiché à 1 500€. Mais comme d’habitude, Porsche oblige à passer par le carnet des options pour des équipements paraissant nécessaires sur une sportive de luxe : le système de levage du train avant, par exemple, demande une rallonge de 2 376€. Le simple régulateur de vitesse adaptatif demande 1 716€ et pour le coupler au système de centrage dans la voie, il faut payer 2 767€.

Par ailleurs, l’échappement Sport est à 1 080€ et vous pouvez allonger très sensiblement la facture si vous voulez vous configurer une 911 Turbo S sur mesure. Sur ce point, Porsche n’a pas grand-chose à envier aux marques les plus élitistes de la planète…