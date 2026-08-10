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Porsche 911 Type 992 Turbo

Essai

La Porsche 911 Turbo S est faite pour ceux qui n’oseront jamais se faire remarquer en Lamborghini

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

12  

2. La Porsche 911 Turbo S met le paquet sur les performances mais elle abuse sur certaines options

 

Voilà ma "configuration personnelle" de la Porsche 911 Turbo S. Cette teinte coûte 3 780€.
Voilà ma "configuration personnelle" de la Porsche 911 Turbo S. Cette teinte coûte 3 780€.

De série, la Porsche 911 Turbo S coche toutes les options de performances (y compris les freins carbone-céramique) à l’exception de la suspension Sport rabaissée de 10 millimètres assortie du PASM (Porsche Active Suspension Management), affiché à 1 500€. Mais comme d’habitude, Porsche oblige à passer par le carnet des options pour des équipements paraissant nécessaires sur une sportive de luxe : le système de levage du train avant, par exemple, demande une rallonge de 2 376€. Le simple régulateur de vitesse adaptatif demande 1 716€ et pour le coupler au système de centrage dans la voie, il faut payer 2 767€.

Par ailleurs, l’échappement Sport est à 1 080€ et vous pouvez allonger très sensiblement la facture si vous voulez vous configurer une 911 Turbo S sur mesure. Sur ce point, Porsche n’a pas grand-chose à envier aux marques les plus élitistes de la planète…

Equipements et options

Version : (992) (2) 3.6 MHEV 711 TURBO S PDK

Equipements de sécurité

  • Airbags

  • Assistance au maintien dans la voie

  • Système d&#039;alarme avec surveillance intérieure

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPM)

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec détecteur de pluie intégré

  • Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX

  • Démarrage sans clé

  • Sans roue de secours

  • ABS

  • Contrôle de traction TCS

  • Transmission intégrale avec embrayage multidisque à commande cartographique Porsche Traction

  • Avertisseur et assistance au freinage

  • Système d&#039;alerte pour ceintures de sécurité AV/AR

Equipements de confort

  • Radio numérique

  • Module de navigation pour Porsche Communication Management (PCM)

  • Base des rétroviseurs peinte en Noir (finition brillante)

  • Pack luminosité Design

  • Ceintures de sécurité 3 points

  • Climatisation 2 zones

  • Compartiment pour smartphone avec chargement par induction jusqu&#039;à 15W

  • Fond du chronomètre Sport Chrono et compte tours en Turbonite

  • Contour des vitres latérales en Turbonite

  • Régulateur de vitesse

  • Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec détecteur de pluie intégré

  • Sièges chauffants à l&#039;AV

  • Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX

  • Sans siège AR

  • Volant Sport GT chauffant en cuir

  • Fond du compte-tours en Turbonite

  • Ceintures de sécurité Turbonite

  • Verrouillage centralisé

  • Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques) avec Pack mémoire

  • Lève-vitres électriques AV

  • Système d&#039;alerte pour ceintures de sécurité AV/AR

Esthétique / Carrosserie

  • Toit en aluminium

  • Jantes peintes en Turbonite

  • Sans barres de toit

  • Ciel de toit et garniture des montants A et B en Race-Tex perforé Noir

  • Jantes 911 Turbo S 20/21&quot;

  • Aucune jante supplémentaire

Autres équipements

  • BOSE Surround Sound-System

  • Servotronic Plus

  • Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport)

  • Pare-brise teinté dégradé

  • Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

  • Roues AR directrices

  • Pack Sport Chrono avec sélecteur de mode, l&#039;application Porsche Track Precision et l&#039;affichage de

  • Phares HD Matrix LED teintés

  • Colonne de direction électrique

  • Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif

  • Appuie-tête avec désignation du modèle embossé AV

  • Poignées de portes peintes en couleur extérieure

  • ParkAssist AV/AR avec avertissement visuel et sonore

  • Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE

  • Pack Non-Fumeur

  • Version standard

  • Systèmes d&#039;appel d&#039;urgence eCall et bCall

  • Caméra de recul

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Détection de la vigilance du conducteur

  • Pack intérieur carbone (finition satinée) avec accentuation en Néodyme

  • Réservoir de carburant de 63 L

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Noir avec désignation du modèle

  • Pédalier et repose-pieds Sport

  • Porsche Active Suspension Management (PASM)

  • Tapis de sol à l&#039;AV

  • Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports

  • Triangle de signalisation

  • Valves TPM en Noir

  • Capteur de pluie

  • Pare-soleil pour le conducteur et le passager AV

  • Porsche Connect

  • Pack d&#039;accentuation Turbonite

  • Equipements &quot;Turbo S&quot;

  • Pack mémoire pour le conducteur

  • Bouchon de réservoir Exclusive Design en Turbonite

  • Centre des roues avec écusson Porsche en Turbonite

  • Désignation du modèle en Turbonite à l&#039;AR

  • Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) avec étriers de frein peints en Jaune

  • Pré-équipement VTS

  • Système d&#039;échappement Turbo à double sortie en titane

  • Grille du capot AR avec lamelles verticales en Turbonite

  • Stickers latéraux &quot;turbo S&quot; en Turbonite

  • Lettering &#039;PORSCHE&#039; en Turbonite

  • Jupes latérales peintes en Noir (finition brillante)

  • ESP

  • Contrôle vocal

  • Prises d&#039;air latérales AR peintes en Noir (finition brillante)

  • Protection des piétons

Options disponibles

  • Essuie-glace AR

     : 

    347 €

  • Ionisateur

     : 

    288 €

  • Extincteur

     : 

    151 €

  • Régulateur de vitesse adaptatif

     : 

    1716 €

  • Accès confort

     : 

    660 €

  • Burmester 3D High-End Surround Sound System

     : 

    3215 €

  • Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux

     : 

    444 €

  • Ceintures de sécurité Craie

     : 

    444 €

  • Vitrage fumé

     : 

    552 €

  • Système de levage de l'essieu AV

     : 

    2376 €

  • Jantes peintes en Noir (finition satinée)

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Noir Intense métallisé

     : 

    1200 €

  • Ceintures de sécurité Rouge Indien

     : 

    444 €

  • Ceintures de sécurité Gris Argent

     : 

    444 €

  • Ceintures de sécurité Jaune Racing

     : 

    444 €

  • Ecusson Porsche sur appuie-tête AV

     : 

    300 €

  • Assistance à la vision nocturne

     : 

    2580 €

  • Stickers décoratifs Motorsport en Noir

     : 

    575 €

  • Stickers décoratifs Motorsport en Rouge

     : 

    575 €

  • Pare-soleil en cuir

     : 

    414 €

  • Projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE"

     : 

    180 €

  • HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)

     : 

    288 €

  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé en Noir, illuminées

     : 

    720 €

  • Pare-soleil en Race-Tex

     : 

    414 €

  • Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex

     : 

    240 €

  • Intérieur en cuir Exclusive Manufaktur

     : 

    9473 €

  • Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif

     : 

    2767 €

  • Jupes latérales peintes en couleur extérieure

     : 

    0 €

  • Points d'ancrage des ceintures en Race-Tex

     : 

    385 €

  • Contours des vitres latérales en aluminium

     : 

    367 €

  • Monogramme "911" peint en couleur extérieure

     : 

    300 €

  • Base des rétroviseurs extérieurs peinte en couleur extérieure

     : 

    540 €

  • Feux AR Exclusive Design

     : 

    720 €

  • Porte-documents personnalisé

     : 

    385 €

  • Jantes peintes en Neodyme

     : 

    1200 €

  • Jantes peintes en Argent foncé

     : 

    1200 €

  • Pré-équipement pour système de transport de toit

     : 

    60 €

  • Contours des vitres latérales couleur Noir (finition brillante)

     : 

    367 €

  • Préparation pour Porsche Dashcam

     : 

    121 €

  • Volant sport GT chauffant en cuir

     : 

    0 €

  • Suppression de la désignation du modèle à l'AR

     : 

    0 €

  • Contours des vitres latérales couleur Noir (finition brillante) et triangle de fenêtre en carbone

     : 

    871 €

  • Clé du véhicule sur mesure en cuir avec étui

     : 

    948 €

  • Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    720 €

  • Tapis de sol personnalisés

     : 

    528 €

  • Tapis de sol sur mesure

     : 

    1055 €

  • Baguettes de seuils de porte sur mesure en aluminium brossé Noir, illuminées

     : 

    1081 €

  • Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Noir (finition brillante)

     : 

    827 €

  • Phares HD Matrix LED

     : 

    0 €

  • Ceintures de sécurité Turbonite

     : 

    0 €

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex

     : 

    168 €

  • Assistance au changement de voie

     : 

    865 €

  • Lettering PORSCHE peint en Noir (finition brillante)

     : 

    264 €

  • Stickers décoratifs Motorsport en Argent

     : 

    575 €

  • Poignées de portes peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    121 €

  • Jantes peintes en Turbonite

     : 

    0 €

  • Ceintures de sécurité Bleu Arctique

     : 

    444 €

  • Porte-documents sur mesure en cuir

     : 

    768 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono et compte-tours en Blanc

     : 

    540 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Bleu Arctique

     : 

    420 €

  • Assistance active au stationnement avec caméra 360° (3D)

     : 

    1518 €

  • Ceintures de sécurité Noir

     : 

    0 €

  • Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    240 €

  • Clés du véhicule sur mesure et peintes avec étui

     : 

    744 €

  • Désignation du modèle peinte en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Désignation du modèle latérale en Noir

     : 

    264 €

  • Jantes peintes en Noir (finition brillante) avec surfaces hautement polies

     : 

    1200 €

  • Bouchon de réservoir Exclusive Design

     : 

    0 €

  • Sièges AR

     : 

    0 €

  • Toit ouvrant en acier électrique coulissant / inclinable

     : 

    1763 €

  • Toit ouvrant en verre électrique coulissant / inclinable

     : 

    2267 €

  • Stickers décoratifs Motorsport en Blue Arctique

     : 

    575 €

  • Stickers latéraux du modèle en Noir

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux du modèle en Argent

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux du modèle en Rouge

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux du modèle en Bleu Arctique

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Argent

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Noir

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Néodyme

     : 

    420 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Rouge

     : 

    420 €

  • Sorties d'échappement Sport en titane en combinaison avec Pack 911 Turbo SportDesign en carbone

     : 

    587 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir avec inserts décoratifs en bois Paldao Foncé

     : 

    2041 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir avec inserts décoratifs en carbone (finition satinée)

     : 

    2220 €

  • Volant Sport GT chauffant en Race-Tex avec branches du volant en carbone (finition satinée)

     : 

    792 €

  • Sélecteur de vitesse PDK en aluminium

     : 

    613 €

  • Clé du véhicule personnalisée en cuir avec étui

     : 

    456 €

  • Pédalier et repose-pieds en aluminium

     : 

    504 €

  • Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    240 €

  • Filet de rangement au pied du passager

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Noir

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Noir avec coutures Craie

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Rouge Bordeaux

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Rouge Bordeaux avec coutures Craie

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Bleu Nuit

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Bleu Nuit (coutures Craie)

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir bicolore Noir / Beige Calcaire

     : 

    601 €

  • Intérieur en cuir bicolore Gris Ardoise / Craie

     : 

    601 €

  • Intérieur en cuir bicolore Noir / Rouge Bordeaux

     : 

    601 €

  • Intérieur en cuir bicolore Bleu Nuit / Craie

     : 

    601 €

  • Intérieur en cuir Club Noir Basalte

     : 

    1710 €

  • Intérieur en cuir Club Brun Truffe

     : 

    1710 €

  • Intérieur en cuir Club bicolore Noir / Classic Cognac (semi-aniline)

     : 

    3870 €

  • Clés du véhicule personnalisées et peintes avec étui

     : 

    456 €

  • Stickers latéraux du modèle en Néodyme

     : 

    420 €

  • Baguettes de seuil de porte en carbone (finition satinée), illuminées

     : 

    1020 €

  • Sièges baquets Sport allégés (rabattables)

     : 

    4968 €

  • Lamelles et grille d'aération en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante

     : 

    1440 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Rouge Indien

     : 

    540 €

  • Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone (finition satinée), illuminées

     : 

    1380 €

  • Lettering PORSCHE sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex

     : 

    240 €

  • Porsche Active Suspension Management (PASM) avec suspension Sport

     : 

    1500 €

  • Lamelles peintes et grilles d'aération en cuir avec coutures décoratives en couleur contrastante

     : 

    1440 €

  • Stationnement à distance

     : 

    1998 €

  • Kit anticrevaison

     : 

    0 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Bleu Arctique

     : 

    540 €

  • Partie supérieure des rétroviseurs en carbone avec partie inférieure et base peintes en Noir

     : 

    1500 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Turbonite

     : 

    420 €

  • Capot du compartiment moteur peint en Gris Titane et badge en carbone avec logo "911"

     : 

    563 €

  • Vitrage allégé et insonorisant avec vitrage teinté

     : 

    1452 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers et inserts décoratifs en cuir en combinaison avec Intérieur en cuir

     : 

    0 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs en aluminium brossé

     : 

    1620 €

  • Désignation du modèle peinte en couleur extérieure à l'AR

     : 

    300 €

  • Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Noir et couleur au choix

     : 

    0 €

  • Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Bleu Nuit et couleur au choix

     : 

    0 €

  • Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Gris Ardoise et couleur au choix

     : 

    0 €

  • Intérieur Exclusive Manufakturen en cuir bicolore Rouge Bordeaux et couleur au choix

     : 

    0 €

  • Toit léger en carbone

     : 

    3588 €

  • Vitrage allégé

     : 

    900 €

  • Intérieur en cuir Club Noir Basalte avec textile Pascha Noir / Argent Foncé

     : 

    0 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs peints en couleur extérieure en

     : 

    0 €

  • Jantes Turbo Exclusive Design 20/21" avec lames en carbone

     : 

    4092 €

  • Jantes Sport Classic 20/21"

     : 

    552 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints dans une couleur extérieure au choix

     : 

    2400 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints en Paint to Sample

     : 

    4681 €

  • Triangle de fenêtre en Carbone

     : 

    504 €

  • Prises d'air latérales AR en carbone

     : 

    1500 €

  • Bras d'essuie-glace légers en carbone

     : 

    1260 €

  • Bouclier AR SportDesign peint en Noir (finition brillante)

     : 

    1152 €

  • Monogramme "911" peint en Turbonite sur le bouclier AR

     : 

    0 €

  • Désignation du modèle peinte dans une couleur extérieure au choix

     : 

    660 €

  • Logo 't-hybrid ' latéral en Noir

     : 

    264 €

  • Sticker décoratif latéral "PORSCHE" personnalisables

     : 

    1206 €

  • Désignation latérale du modèle en Turbonite

     : 

    420 €

  • Set de stickers Motorsport en Turbonite

     : 

    575 €

  • Suppression de la désignation "turbo S" sur les portes

     : 

    0 €

  • Projecteur de porte à LED avec logo sur mesure

     : 

    540 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec inserts en carbone et Turbonite

     : 

    625 €

  • Intérieur cuir Noir avec Pack intérieur Turbonite

     : 

    0 €

  • Intérieur en cuir Club Noir Basalte avec pack intérieur Turbonite

     : 

    1710 €

  • Ventilation des sièges AV

     : 

    1067 €

  • Sièges Sport (14 positions, électriques) avec Pack mémoire

     : 

    0 €

  • Monogramme "911" peint en Noir (finition brillante)

     : 

    300 €

  • Garniture de portes-gobelet en Cuir

     : 

    270 €

  • Volant Sport GT chauffant en cuir avec branches du volant en carbone (finition satinée)

     : 

    625 €

  • Base des sièges en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1067 €

  • Tapis de sol en carbone avec bordures en cuir et coutures décoratives

     : 

    936 €

  • Garniture des seuils de porte en cuir avec coutures décoratives

     : 

    601 €

  • Panneau de rétroviseur intérieur en Race-Tex avec coutures décoratives

     : 

    347 €

  • Colonne de direction en cuir (en association avec le Pack mémoire)

     : 

    361 €

  • Sièges Sport Plus avec dossiers en cuir et inserts décoratifs en Pascha

     : 

    0 €

  • Incrustations de lamelles du capot AR peintes en couleur extérieure

     : 

    587 €

  • Incrustations des lamelles du capot AR peintes en Noir (finition brillante)

     : 

    587 €

  • Désignation "t-hybrid"

     : 

    0 €

  • Couvercle de boîte à fusibles en cuir avec coutures décoratives

     : 

    300 €

  • Panneau de rétroviseur intérieur en cuir avec coutures décoratives

     : 

    347 €

  • Tapis de coffre sur mesure

     : 

    456 €

  • Prises d'air latérales AR peintes en couleur extérieure

     : 

    0 €

  • Fond du chronomètre Sport Chrono et du compte-tours en Jaune Racing

     : 

    540 €

  • Peinture au choix Paint to Sample Paint to Sample

     : 

    12048 €

  • Peinture métallisé Vert Aventurine

     : 

    3780 €

  • Peinture métallisé Vert Ombre

     : 

    3780 €

  • Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo

     : 

    3780 €

  • Peinture métallisé Noir Intense

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Argent GT

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Bleu Gentiane

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Gris Glacé

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Gris Vanadium

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Provence

     : 

    0 €

  • Peinture métallisé Jaune Carthagène

     : 

    0 €

  • Peinture unie Craie

     : 

    3780 €

  • Peinture unie Slate Grey Neo

     : 

    3780 €

  • Peinture unie Rouge Carmin

     : 

    0 €

  • Peinture unie Blanc

     : 

    0 €

  • Peinture unie Noir

     : 

    0 €

  • Peinture unie Rouge Indien

     : 

    0 €

  • Peinture unie Bleu Lugano

     : 

    0 €

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