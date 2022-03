L’automobile est-elle l’avenir du train ? C’est bien possible, à en croire les premières informations disponibles au sujet de Flexy, une navette électrique qui sera aussi bien capable d’évoluer sur les rails que de quitter la voie ferrée afin d’assurer la desserte de zones d’habitation et de villages situées à proximité.

C’est donc le « train » qui viendra aux usagers, et non l’inverse, et c'est une bonne nouvelle pour la mobilité dans des territoires parfois très mal desservis par les transports en commun.

Flexy, la navette mixte route/rail de la SNCF

Capable d’atteindre 60 km/h sur rail et de transporter 9 passagers en plus du chauffeur, ce véhicule serait déployé sur des lignes ferroviaires de 10 à 30 km actuellement fermées, et qui pourraient ainsi retrouver une forme d’attractivité économique.

La SNCF estime que Flexy effectuera 80% de ses trajets sur rail. On y accèdera par l’intermédiaire d’une appli qui permettra de suivre sa position en temps réel.

L’expérimentation débutera en 2024. Elle supposera d’aménager des plates-formes permettant le passage du rail à la route (et vice-versa), mais aussi qu’une navette puisse s’y garer de façon à éviter une collision avec une autre arrivant en sens inverse.

Les navettes Flexy sont conçues et fabriquées par la société française Milla. Il s’agit d’une évolution du Milla Pod, un véhicule autonome dévoilé en 2019. L’adaptation à un usage mixte route-rail implique les sociétés Michelin et Railenium.