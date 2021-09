Ford accélère encore sur l'électrique

En réponse à

Comme si produire des mastodontes électriques était la solution aux problèmes d'énergie et d'écologie...

Ce qu'il faut, c'est diminuer la consommation d'énergie, donc produire des véhicules plus légers et plus aérodynamiques.

Un peu comme les véhicules conçus à la suite des chocs pétroliers des années 1970.