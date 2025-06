La vanlife, un concept très américain

Si l’on ne compte plus les vans qui sillonnent l’hexagone, le phénomène n’est rien comparé à ce qu'il représente aux États-Unis. Au pays de l’Oncle Sam, la vente de fourgons aménagés a généré pas moins de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’an passé et si les ventes n’ont pas dépassé 200 000 unités, comparées aux 324 000 réalisés en 2021, le business du RV (recreational vehicle) US reste juteux, comparés à nos 26 000 immatriculations de l'an passé.

Normal pour un pays aux vastes étendues, ou, après tout, le chariot tiré par des chevaux au XIXe siècle lors de la conquête de l’Ouest est devenu un emblème national.

Mercedes et Volkswagen rebaptisent leur van

Mais contrairement à une idée bien ancrée par ici, Winnebago, la marque de vans la plus célèbre, n’est pas celle qui engrange le plus de ventes, du moins elle ne l’est plus. Le groupe Thor industries est aujourd’hui le leader du genre, avec des marques comme Airstream, et le mythe, quant à lui, n’est que second.

Ce marché immense, malgré ses marques emblématiques, devrait, en toute logique, attirer les Européens, du moins les constructeurs automobiles, puisque les transformateurs (Challenger, Pilote, etc) ne sont pas suffisamment puissants pour tenter l’aventure. Certaines marques ont sauté le pas. Mercedes, qui fabrique son classe V - Vito sur place, à Charleston en Caroline du Sud, ne craint donc pas les taxes Trump. Là-bas, il a renommé son utilitaire de luxe Metris et le Marco Polo, sa déclinaison van, est rebaptisé Getaway. Sauf que sa production aux US, et ses ventes, ont cessé l’an passé.



Autre Allemand, Volkswagen a lui aussi tenté l’aventure américaine. Auréolé de l’aura de son bon vieux Combi auprès de surfeurs, l’Allemand a traversé l’Atlantique avec son California T3. Sauf que pour ne pas froisser les habitants de l’Arkansas et de l’Oklahoma, il l’a rebaptisé Vanagon. L’essai allemand s’est pourtant arrêté en 1991, avec l’arrivée du T4, et la présence officielle du California rebaptisé n’aura duré que onze ans.

Des camping-cars V10

Pourquoi un tel arrêt, et pourquoi VW comme Mercedes ont-ils jeté l’éponge ? En raison de ventes confidentielles évidemment. Et elles sont surtout liées à la démesure du marché américain. Les immatriculations de vans et petits fourgons y est encore marginale, étant donné l’espace loin d’être compté tout comme le poids des engins, beaucoup moins réglementé, et le prix du carburant, toujours moins élevé que chez nous. Un camping-car « normal », de 6 ou 9 m, pèse entre 5 et 7 tonnes. Un tel engin réclame un permis poids lourd chez nous, pas aux US.

Quant aux moteurs, l’un des plus courants sur les RV, est tout simplement un V10 essence Ford de 305 ch et 620 Nm de couple, histoire d’arracher le bestiau au démarrage. On est loin, très loin, du TDI VW de 150 ch, ou du moteur du Fiat Ducato de 140 ch, la star européenne.

Pour autant, les temps changent et l’électricité pourrait bien modifier la donne. Volkswagen importe d'ailleurs son ID Buzz aux US. L’engin a ses fans, et certains transformateurs, qui sentent une réelle demande, concoctent des vans habitables sans pour autant être officiellement agréés par la marque. Pour le moment.