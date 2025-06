Que faire lorsque ma pédale d’embrayage pose problème ?

Une pédale d’embrayage qui reste inerte sur le tapis de sol est souvent la manifestation d’un problème lié à un câble défectueux, à une fuite du système hydraulique, voire à l’usure du mécanisme. C’est ennuyeux mais moins que si vous deviez changer tout le système d’embrayage.

Si l’embrayage est défectueux vous avez toutes les chances que votre pédale soit dure et grinçante. Une fois enfoncée, elle reste en position et vous devez la soulever du bout du pied pour la faire revenir à sa place initiale. Dans ce cas passer les vitesses devient vite très compliqué.

Pourquoi la pédale d’embrayage ne fonctionne-t-elle pas ?

Il existe différentes causes au phénomène d’une pédale enfoncée/bloquée, etc. Sachant que le câble d’embrayage relie la pédale à la boîte de vitesses, permettant de passer d’une vitesse à l’autre, le problème peut provenir simplement d’une usure naturelle ou d’un câble grippé dans sa gaine. Le souci peut également résulter du système émetteur/récepteur du circuit hydraulique usé, d’une anomalie dans le fonctionnement des pignons d’embrayage, d’un défaut ou d’une fuite du circuit hydraulique. Tout dépend en fait de la position dans laquelle la pédale d’embrayage se bloque.

Si votre pédale est bloquée en position haute, refusant de s’enfoncer, il y a toutes les chances que le mécanisme soit grippé, ou que la butée soit défectueuse, ce qui implique le changement complet du système d’embrayage, à savoir disque, butée et mécanisme.

Dans le cas où la pédale reste collée au plancher – que le phénomène ait été progressif du fait que vous avez omis de vous en occuper à temps ou brutal – les causes sont très différentes. Ainsi, le câble d’embrayage peut être usé ce qui provoque un phénomène de blocage dans la gaine où il ne coulisse plus, il peut également s’être décroché ce qui explique que la pédale reste inerte ou plus simplement le ressort de rappel de la pédale peut être cassé.

Si votre véhicule est doté d’un embrayage hydraulique, l’émetteur ou le récepteur peut être défaillant. Néanmoins, dans ce cas les défaillances apparaissent de façon progressive ce qui doit vous alerter.

Pédale bloquée que faire ?

Si votre pédale semble bloquée au sol, vérifiez d’abord qu’elle ne remonte pas au bout de quelques minutes. Dans ce cas vous avez de fortes chances pour que ce soit l’émetteur et/ou de récepteur hydraulique qui soient endommagés. Seule solution mettre le levier de vitesse au point mort et appeler un dépanneur.

Si c’est le câble qui semble poser problème vous pouvez le décrocher de la pédale et de la boîte de vitesses pour vérifier qu’il glisse normalement dans sa gaine, à défaut il faut le remplacer. Si le ressort de rappel de la pédale est décroché, il suffit de le remettre en place.

Dans le cas d’un embrayage hydraulique, vérifiez préalablement que le niveau du liquide d’embrayage est suffisant et qu’il n’existe pas de fuites.

Changer un câble d’embrayage qu’est-ce que ça coûte ?

Si vous le remplacez vous-même un câble d’embrayage coûte entre 25 et 90 €, en fonction de la marque et du modèle de votre voiture. Attention toutefois, le câble installé doit être ajusté à la bonne tension pour que votre embrayage fonctionne correctement. Le réglage dépend du type de câble et du véhicule concerné.

Si vous faites réaliser l’opération par un garagiste il faudra compter de 60 à 150 € environ, en plus du prix de la pièce, en fonction du taux horaire du garage et du temps nécessaire.

N’oubliez pas que l’embrayage et la boîte de vitesses font partie intégrante du contrôle technique. Aussi, en cas de soupçons d’une défaillance, mieux vaut faire vérifier le bon fonctionnement et l’état des différents éléments pour éviter une contre-visite.