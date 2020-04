Ford : seulement 15 km d'autonomie électrique pour le F150 PHEV ?

Ford se prépare à renouveler sa poule aux oeufs d'or. Ça ne paraît pas, mais l'actuel F150 a déjà six ans, et la quatorzième génération pointe le bout de son capot. Car and Driver annonce d'ailleurs la liste des motorisations, qui, en partie, est sans surprise : V8 5.0 atmosphérique, V6 2.7 et 3.5 biturbo, V6 3.0 diesel et... un V6 hybride.

Sa particularité est d'être rechargeable, ce qui en fait la première version à prise du F150. Mais selon nos confrères, l'autonomie en mode électrique serait de 10 miles tout au plus (une quinzaine de kilomètres). Le bloc électrique serait associé à un V6 essence et à la boîte automatique à dix rapports, démocratisée au sein de la gamme du F150.

Une telle autonomie (qui reste à confirmer) serait le résultat d'un Ford qui pense que les acheteurs ne seraient pas vraiment intéressés par une telle version du pick-up. Il faut dire que Ford a investi un demi milliard de dollars dans le constructeur Rivian pour produire un pick-up 100 % électrique grâce à la plateforme spécifique du petit constructeur.