Ford solde ses nouveaux SUV électriques

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses et celles qui touchent les nouveautés du marché.

Ford vient de lancer sur le marché deux nouveaux SUV électriques, reprenant l’architecture des Volkswagen ID.4 et autres Skoda Enyaq : l’Explorer et le Capri, deux modèles familiaux couvrant respectivement le créneau des modèles « classiques » et celui des engins « façon coupé » un peu plus haut de gamme.

L’Explorer vient d’ailleurs de réduire légèrement son prix français, avec une addition à 45 900€ dans sa version disposant d’un moteur arrière de 286 chevaux et de batteries de 77 kWh offrant jusqu’à 602 km d’autonomie (au lieu de 46 990€ à son lancement à la fin de l’hiver).

Et Ford y ajoute une remise supplémentaire en cas de reprise : 2 500€, ce qui met l’auto à 43 400€ dans ce cas ou à 39 400€ une fois le bonus écologique 2024 déduit. Compte tenu de ses prestations, l’engin paraît alors très intéressant dans la catégorie face à un Renault Scénic E-Tech à 42 990€ après bonus avec ses grosses batteries ou un Volkswagen ID.4 Pro Life Max à 40 490€ après bonus et remise.

Le Capri a aussi droit à la remise

Son frère un plus haut de gamme, le Capri, a lui droit à 1 500€ de remise en cas de reprise. Sachant qu’il coûte 49 400€ en prix de base, il revient alors à 46 900€ ce qui le rend éligible au bonus écologique de 4 000€ et augmente donc significativement son rapport prix/prestations. On se dit d’ailleurs que négocier une telle remise même sans reprise doit être possible, puisqu’il a alors un différentiel de 5 500€ et que cet écart paraît déterminant.