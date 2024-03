Fuir la police en Lamborghini, la crasher puis poursuivre à pied n'était pas la meilleure solution

Nos confrères de la publication anglaise Daily Mail rapportent sur la toile les faits insolites d'un crash en Lamborghini Huracan sur l'autoroute à proximité de Chesterfield. Un accident qui fait suite à une tentative de fuite par les occupants de la sportive italienne d'exception.

D'après le rapport épluché par le média britannique, tout a commencé par une tentative de contrôle pour suspicion d'infraction au code la route. Au lieu d'obtempérer, le conducteur de la Lamborghini a préféré poursuivre sa route faisait mine d'ignorer les avertissements sonores et lumineux de la voiture de police. Quelques minutes plus tard et kilomètres plus loin, c'est le drame. L'Huracan termine sa course dans le rail de sécurité de l'autoroute avec un choc si violent que des roues sont arrachées. Les deux occupants (un homme et une femme dans la vingtaine) poursuivent alors leur fuite à pied avant de se faire cueillir par les forces de l'ordre.

Pour rappel, la Lamborghini Huracan embarque un bloc V10 atmosphérique 5,2l de 610 chevaux pour 560 Nm de couple. Une artillerie qui combinée à ses quatre roues motrices et sa boîte sept rapports double embrayage lui permet d'abattre l'exercice du à 0 à 100 km/h en 3,2 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h.