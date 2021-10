Google Maps et sa nouvelle option "itinéraire à consommation réduite"

Selon Google, les véhicules sur la route sont responsables de "plus de 75 % du CO2 lié au transport" dans le monde. La firme américaine, qui fait équipe avec l'Agence internationale de l'énergie, a décidé d'optimiser ses applications pour aider les usagers de la route à réduire leur consommation de carburant.

Google s'appuie désormais sur l'intelligence artificielle et le NREL (Laboratoire national des énergies renouvelables) aux Etats-Unis pour proposer des itinéraires spéciaux aux automobilistes. Après l'option "le plus rapide", vous aurez ainsi "le plus économe en carburant" très prochainement : Google lancera l'option aux Etats-Unis dans un premier temps, puis en Europe en 2022. Selon Google, ces itinéraires "eco-friendly" permettraient d'économiser plus de trois millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 200 000 véhicules.

L'option vous affichera le gain en carburant par rapport à l'itinéraire traditionnel, et le gain ou la perte de temps éventuellement engendrés. Le géant américain annonce par ailleurs un nouveau mode de guidage "allégé" pour les utilisateurs cyclistes de Maps, qui bénéficieront d'un affichage réduit, se concentrant sur les données essentielles.