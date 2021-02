Gran Turismo 7 sera un retour aux sources

Après un Gran Turismo Sport pour le moins déroutant pour les amateurs de la mythique saga, le studio de développement prévoit un retour aux sources. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Kazunori Yamauchi, le patron historique de Polyphony Digital : "avec Gran Turismo 7, nous reprenons des éléments que nous avons mis en évidence dans Gran Turismo Sport, comme les championnats, tout en revenant à une expérience traditionnelle à grande échelle comme dans Gran Turismo 1 et 4".

Le problème, comme toujours avec Gran Turismo, concerne la date de sortie. Il se pourrait que le jour sorte en 2021... si tout va bien. Mais un premier report a déjà été programmé : Gran Turismo 7 devait logiquement sortir au premier semestre. Finalement, ce sera plutôt vers la fin d'année, et probablement à l'approche des fêtes.

Malgré la popularité du titre, Sony et Polyphony Digital n'ont pas le droit à l'erreur avec Gran Turismo 7. D'abord parce qu'il sera un des porte-drapeaux de la PS5, mais aussi parce que la saga est de plus en plus critiquée : elle se repose trop sur ses lauriers et ne progresse pas assez dans des domaines récurrents comme la qualité sonore. Au niveau visuel, on attend la 4k à 60 images par secondes et des effets comme le Ray Tracing.

Rendez-vous, on l'espère, d'ici la fin d'année pour se faire à nouveau un garage interminable sur Gran Turismo 7.