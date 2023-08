Honda en quête d'un confort d'accélération supérieur à bord des électriques

Réaliser un launch control à bord d'une Tesla Model S Plaid offre systématiquement des sensations dignes des manèges les plus fous : voiture électrique et départ canon font bon ménage. Cela dit, les automobilistes ne roulent pas tous avec des sportives branchées, et le phénomène se produit épisodiquement contre leur gré avec des nausées en prime. C'est pourquoi les ingénieurs Honda se penchent sur le sujet afin de rendre les autos survoltées plus douces.

Le consultant technique Honda Kotaro Yamamoto confie en effet dans une interview accordée à nos confrères de la publication britannique CarMagazine que : "le problème du mal des transports provient du fait que la voiture bouge de manière inattendue. N'importe quel type de mouvement provoque une impulsion dans le cerveau, qui comprend à ce moment-là que quelque chose se produit. C'est ici que les maux peuvent survenir". Comprenez par là que si le cerveau des occupants n'anticipe pas correctement les forces générées par la voiture, les voyageurs seront progressivement mal à l'aise. Les spécialistes du constructeur nippon façonnent en ce sens des parties logicielles capables de répondre à la fois aux attentes des conducteurs et à l'optimisation des dépenses énergétiques des moteurs.

Autre problème, les accélérations surprenantes des électriques ne produisent pas que des nausées. L'assureur AXA, remarquait en effet que ce phénomène occasionnel se traduisait dans les chiffres. L'étude en question montrait que les conducteurs de voitures électriques produisaient plus d'accidents que ceux qui possédaient des thermiques. Un constat à confronter aux puissances plutôt généreuses de ces véhicules.