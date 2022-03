Hyundai contraint de rappeler plus de 300 000 SUV

Depuis l’affaire du moteur Theta II (des cas de départ spontané de feu touchant un million et demi de voitures aux Etats-Unis), le groupe Hyundai-Kia est dans le collimateur de la NHTSA. L’autorité américaine de sécurité routière a, en effet, peu apprécié que l’entreprise coréenne ne lui fournisse pas, à l’époque, toutes les données en sa possession concernant ce problème.

Aussi, le souci qui touche actuellement certaines unités de commande d’ABS est pris très au sérieux. Sur, précisément, 341 285 Hyundai circulant aux Etats-Unis, il a été détecté la possibilité d’un circuit au sein de cet élément, ce qui pourrait conduire à un départ de feu sous le compartiment moteur.

Sont concernés trois modèles qui furent également commercialisés en France : les Santa Fe de 2017 et 2018, les Santa Fe Sport (vendus chez nous sous le simple nom de Santa Fe) également de 2017 et 2018, ainsi que les Tucson (appelés ix35 dans l’Hexagone) de 2014 et 2015. S’y ajoutent un peu moins de 9 000 exemplaires des Santa Fe XL de 2019, SUV jamais distribué en France.

Le groupe Hyundai-Kia demande aux propriétaires des véhicules concernés de ne plus stationner ce dernier qu’en extérieur et, ce, jusqu’à ce qu’il ait été contrôlé et, si nécessaire, modifié. L’entreprise se veut toutefois rassurante puisque, selon elle, seulement 1 % des exemplaires rappelés seraient réellement victimes de ce défaut.