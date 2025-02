Il drift en BMW devant une Cayenne banalisée de police

Se mêler au trafic à bord d'une Volkswagen, d'une Ford ou d'une Skoda permet aux forces de l'ordre de surveiller les citoyens sans se montrer. Cela dit, il arrive parfois que le véhicule employé pousse encore plus loin l'idée de l'inattendu. La preuve avec ce véhicule surélevé Porsche Cayenne parti aux trousses d'une BMW E36 en glisse en Grèce.

Un coup de raquette

Le clip partagé sur le réseau social Instagram par la page car.jackals montre tout le déroulé des événements. La séquence enregistrée de nuit montre le coupé germanique débouler dans un virage à vive allure en tentant de faire partir l'arrière. Une figure peu académique qui se termine hélas par un coup de raquette envoyant la BMW en tête à queue. Pour ne rien arranger, un SUV noir apparaît sur la droite depuis un parking voisin. Mauvaise nouvelle pour le conducteur de l'E36 : il s'agit d'une Porsche Cayenne de première génération équipée de gyrophares. L'agent n'a plus qu'à se placer devant son pare-chocs pour réaliser l'interpellation.

La Cayenne, une voiture révolutionnaire pour Porsche

À son intronisation en 2002 lors du Mondial de l'Automobile de Paris, la Cayenne surprenait tout le monde avec sa carrosserie -inédite dans la gamme Porsche- de SUV. La commercialisation débutait un peu plus tard en mars 2023. Le constructeur de Zuffenhausen misait gros avec ce modèle : il traversait lors de cette décennie une période difficile. La Cayenne avait donc pour mission de sauver la marque en augmentant les volumes avec un véhicule fortement margé. Pour ce faire, le catalogue comprenait au cours de sa carrière des blocs diesels, des moteurs essence atmosphériques et des mécaniques turbocompressés pour les versions les plus musclées. Malgré l'accueil mitigé par les puristes, la Porsche Cayenne de première génération s'écoulait lors de ses huit ans de carrière à plus de 276 000 exemplaires.