Le créateur de contenu Alex Choi déborde d'imagination pour faire parler de lui sur la plateforme vidéo Youtube. Supercar qui crache des flammes, véhicule de drift poussé jusqu'à la casse, policier piégé, saut en Tesla, rien ne l'arrête pour cumuler les millions de vues sur la toile. Son dernier projet insolite fera encore tomber les scores : une Lamborghini Huracan couverte de 30 000 LED. Rien que ça.

Il met 30 000 LED sur sa Lamborghini Huracan

Son idée ne réside pas dans le fait de simplement coller et brancher les diodes électroluminescentes pour clignoter de manière aléatoire. Alex Choi s'est en effet entouré de plusieurs spécialistes de l'électronique pour réaliser un véritable show visuel sur son passage. Les LED sont synchronisées et pilotées depuis un ordinateur portable afin de choisir les couleurs et le rythme faisant de sa voiture une peinture lumineuse roulante. Le rendu très psychédélique suit les lignes de la Lamborghini Huracan déjà très visible sans tout cet attirail.

Pour célébrer sa nouvelle installation, Alex Choi donnait rendez-vous à ses fans équipés de guirlande de Noël sur les réseaux sociaux. Comme en témoignent les photos qui suivent, sa communauté a répondu à l'appel pour des photos très artistique. Des moments étonnants également immortalisés sans surprise en vidéo.