Le clip insolite qui suit ne concerne pas un propriétaire de crossover optimiste finalement bloqué dans le sable après avoir été trop loin sur la plage pour admirer le coucher du soleil. Non. Il s'agit cette fois d'un automobiliste aux commandes d'un vrai 4x4 Toyota FJ Cruiser bien décidé à réaliser de grandes dérobades en débordant un peu dans les vagues pour amuser le cameraman, les réseaux sociaux et les personnes à proximité. Des figures qui malheureusement tournent souvent mal. Dans ce cas de figure, ses glisses se soldent par un crash très spectaculaire qu'il n'est pas près d'oublier.

Il tente un drift sur la plage puis se fait éjecter dans l'eau

Des blessures et une voiture détruite

La séquence débute avec l'approche d'un Fj Cruiser au loin sur la plage. Avec ses premiers coups de volant, un visiteur comprend rapidement les intentions du conducteur à savoir faire d'impressionnants dérapages en envoyant du sable et de l'eau de tous les côtés. Un ballet de courte durée : dès le troisième changement de trajectoire, le véhicule surélevé arrêté net par le limon humide part en tonneau sur plusieurs mètres. Pour enfoncer le clou, l'automobiliste non attaché et avec la fenêtre conducteur ouverte se voit immédiatement éjecté de la voiture. Par chance, sa chute se termine dans la mer. La suite montre que l'amorti de l'eau n'était pas suffisant pour sortir indemne. L'homme s'extrait en effet du bord en boitant légèrement traduisant une blessure à une jambe.