On les appelle les « frais réels » ou « frais kilométriques ». Il s’agit d’une déduction d’impôts à signaler au moment de la déclaration de revenus. Par défaut, pour calculer l'impôt sur le revenu d'une personne, un abattement de 10% est automatiquement appliqué sur ses traitements et salaires. Cette déduction forfaitaire représente les dépenses professionnelles courantes. Toutefois, si le salarié estime que ses frais professionnels sont supérieurs, il peut choisir de renoncer à la déduction forfaitaire et opter pour les « frais réels », en les mettant en lien avec le barème kilométrique de l'administration fiscale.

Ce barème des frais de carburant, aussi appelé « barème BIC des frais de carburant », fixe un prix de revient kilométrique pour l'année écoulée (kilomètres parcourus en 2024). Il tient exclusivement compte des dépenses de carburant (gazole, essence, GPL), les autres frais comme l'entretien ou l'assurance du véhicule sont déductibles sur justification. Attention : le barème des frais de carburant ne concerne que les véhicules qui ont un usage mixte, personnel ET professionnel. Les deux-roues sont également concernés par cette déduction en revanche, les véhicules utilitaires ne sont pas éligibles.

Ce dernier évolue une fois par an. Le barème 2025 des frais de carburant vient d’être publié. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes puisque la déduction est à la baisse. Cette baisse est de l’ordre de 5 % pour les voitures diesel et de 3 % pour les voitures essence. Il augmente en revanche de 1 % pour les véhicules roulant au GPL.

Pour les frais de carburant parcourus en 2024, le barème de l’année 2025 est donc de 0,094 €/km (Gazole), de 0,119 €/km (Super Sans Plomb) et de 0,074 €/km pour le GPL, pour une puissance fiscale de 3 à 4 CV.

Pour ce qui est de la puissance fiscale de 5 à 7 CV, les frais sont de 0,116 €/km pour le Gazole, de 0,147 €/km pour le Super sans plomb et de 0,091 €/km pour le GPL.

Les montants augmentent au fur et à mesure de la puissance fiscale, jusqu’au seuil de 12 CV et plus. Dans ce cas de figure, il faudra compter 0,172 €/km pour le Gazole, 0,219 €/km pour le Super sans plomb et 0,136 €/km pour le GPL.

Si vous utilisez ce barème pour votre déclaration, vous devez pouvoir justifier le nombre de kilomètres parcourus ainsi que l’utilisation du véhicule pour les besoins de l’activité professionnelle, prévient le fisc. Il est recommandé de conserver les justificatifs pendant au moins trois ans.