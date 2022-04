Ineos : les premières concessions françaises ouvriront cet été

L'Ineos Grenadier sera dans quelques mois sur les routes françaises. La marque vient d'annoncer que ses premières concessions ouvriront chez nous cet été, à partir du mois de juin. Cinq premiers partenaires qui distribueront le baroudeur anglais, largement inspiré de l'ancien Land Rover Defender, viennent d'être officialisés :

Groupe De Willermin à Avignon (84)

Alessandria Automobiles à Chambéry (73)

Charles Pozzi à Paris (75)

Land Service France à Omerville (95)

BymyCar Côte d’Azur à Villeneuve Loubet (06)

Paris, les Alpes, la Côte d'Azur : la situation géographique de ces points de vente donne une idée de la clientèle visée ! Elle est à la fois baroudeuse et aisée. Mais la marque indique que d'autres sites seront rapidement confirmés pour améliorer sa couverture du pays. Il y aura trois autres points, dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine/Occitanie et dans les Pays de la Loire/Bretagne, annoncés d’ici cet été. Ineos va aussi couvrir Monaco et la Corse avant la fin de l’année.

L'objectif d'Ineos est "d’assurer à la majorité des clients d’être à moins de 45 minutes/50 km d’un atelier agréé". Outre les partenaires pour la vente, il y aura une couverture géographique supplémentaire assurée par des ateliers Bosch Car Service et des spécialistes des 4X4 agréés par Ineos.

Les carnets de commandes de l'Ineos Grenadier, qui sera fabriqué en France, seront ouverts le 4 mai.