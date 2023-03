Ionity anticipe les départs en vacances

Ionity vient d’inaugurer à Mornas dans le Vaucluse la plus grande et la plus puissante station de recharge en France. Les deux stations sœurs situées sur l’aire de Mornas (84), près d'Avignon et d'Orange, sur l’autoroute A7, sont chacune équipées de 16 chargeurs pouvant atteindre une puissance de 350 kW. Il semble que Ionity ait écouté les doléances de ses clients en dotant ses stations de nouveaux éléments architecturaux, dont un toit (équipé de panneaux solaires) pour être à l’abris de la pluie. De plus, ces bornes sont équipées d’un système de paiement par carte de crédit.

Cet emplacement stratégique sur l’Autoroute du Soleil (A7) qui relie Lyon à Marseille, devrait permettre, en partie, d’absorber la forte demande durant les vacances d’été. A l’heure actuelle 60% des aires d’autoroute en France sont équipées de bornes de recharge rapide, ce qui représente 1 station tous les 80 km en moyenne.