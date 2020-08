Italie : Gênes inaugure son nouveau pont, deux ans après le drame

Jour symbolique en Italie. Le président de la République Sergio Mattarella et le président du Conseil Giuseppe Conte inaugurent le nouveau pont de Gênes, appelé San Giorgio, du nom de l'un des quatre saints protecteurs de la ville. La cérémonie se tient moins de deux ans après le tragique effondrement du pont Morandi.

Le 14 août 2018, l'écroulement avait entraîné la mort de 43 personnes. L'enquête sur le drame est encore en cours et n'a pas encore déterminé les causes de l'effondrement. Mais l'Italie s'est très vite lancée dans une course contre la montre pour reconstruire cette artère vitale, qui relie les deux côtés de Gênes mais aussi connecte le port de la ville à Milan et au reste de l'Europe.

Le pont San Giorgio a été dessiné par Renzo Piano (à l'origine du Centre Pompidou à Paris). L'architecte originaire de Gênes a souhaité un pont simple avec un tablier qui évoque une coque de bateau, qui donne l'impression d'avoir "un navire amarré dans la vallée". Long de 1 067 mètres, perché à 45 mètres du sol sur 18 piles, ce pont se veut à la pointe de la technologie avec des rangées de panneaux solaires qui produisent l'électricité dont il a besoin et des robots sur rails pour réaliser l'inspection et le nettoyage.

Le chantier a été mené tambour battant. Tout a été fait pour aller au plus vite, avec 1 000 ouvriers mobilisés sept jours sur sept, y compris pendant le confinement, des moyens matériels importants et des facilités administratives. Construire un tel ouvrage dans un délai aussi court, c'est une prouesse rare dans le monde. Mais personne à Gênes n'oublie que ce pont est né d'une tragédie.