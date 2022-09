Jaguar organise un rappel à cause de ceintures défaillantes

Après Hyundai, et sans qu’il n’y ait de relation entre ces deux rappels, c’est au tour de Jaguar d’annoncer un problème lié au système de retenue de quatre de ses modèles. Ce sont ici les prétensionneurs qui pourraient, en cas d’accident, ne pas remplir correctement leur rôle. En effet, lors de contrôles qualité, la marque a détecté que certains de ses éléments, non conformes au cahier des charges initial, pouvaient avoir été endommagés lors de l’assemblage de ces véhicules.

Sont concernés par cette opération, les XE, F-Pace, F-Type et XF sortis de chaîne entre le 19 janvier et le 15 mars de cette année. En France, cela représente sans doute plusieurs centaines d’exemplaires à vérifier et sur lesquels il faudra remplacer les prétensionneurs incriminés. Jaguar France contacte donc actuellement les propriétaires des véhicules homologués sous les types CE (apparaissant dans la case K de la carte grise) suivants : e5*2007/46*1049*** pour les XE, e5*2007/46*1047*** pour les F-Pace, e5*2001/116*1000*** pour les F-Type et e5*2007/46*1048*** pour les XF.

Si l’un des véhicules dort dans votre garage, vous avez reçu ou recevrez un courrier faisant référence au rappel référencé en interne sous le code H412. Une missive à ne pas prendre à la légère donc, puisque la sécurité des occupants du véhicule est en jeu.