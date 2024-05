Jeremy Clarkson élu homme le plus sexy du Royaume-Uni

Pour la deuxième année consécutive, Jeremy Clarkson remporte le trophée de l'homme le plus sexy du Royaume-Uni et d'Irlande. Un titre décerné par IllicitEncounters, un site qui se revendique "meilleur site de rencontres en ligne pour personnes mariées", d'après un sondage réalisé auprès de 2 000 femmes qui ont dû choisir entre cinquante noms, parmi lesquels le prince William et les acteurs Tom Holland (deuxième du classement), Idris Elba, Cillian Murphey (récente star d'Oppenheimer) et Benedict Cumberbatch, rien que cela !

Pas mal pour un sexagénaire (64 ans exactement) qui se considère trop "inapte, gros et vieux" pour continuer à présenter "The Grand Tour", qui s'arrêtera l'an prochain. Le célèbre journaliste automobile, bien connu pour ses avis tranchés dans Top Gear a sans doute, une nouvelle fois, séduit la gent féminine grâce aux dernières saisons de Clarkson's Farm, un docu-réalité qui plonge le téléspectateur dans son récent quotidien (souvent drôle) d'agriculteur, et où il laisse entrevoir une personnalité plus douce.

Il fait néanmoins part de son étonnement dans sa chronique du Times, en déclarant : "Je me rends compte que beaucoup me considèrent comme l'homme le plus sexy du monde, mais sous les manteaux de tweed boueux, je suis en quelque sorte un porc." Humble avec ça…