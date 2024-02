L'Alpine A290 en test dans le grand froid

Les tests et mises au point au cercle polaire sont une étape indispensable dans le développement d’une voiture et la prochaine A290 n’y échappe pas. Si les ingénieurs profitent des conditions extrêmes (- 30°) pour vérifier le bon fonctionnement du chauffage ou encore la qualité du désembuage, ils se focalisent en ce moment même davantage sur le comportement de l’auto.

« Notre future citadine sportive A290 s’exprime actuellement dans les conditions extrêmes et exigeantes de la Laponie suédoise. Cette étape essentielle a pour objectif de confirmer les orientations prises en termes de comportement et d’agilité propre à notre ADN sur basse adhérence ». Voici ce qu'indique Alpine, en fin d’année dernière, les ingénieurs de la marque nous confirmaient que cette Alpine serait relativement sensible au lever de pied, ce qui augure un certain plaisir de conduire.

C’est notamment ce point qu’il est possible de vérifier sur les pistes à faible adhérence offertes en Laponie. Si les réglages des trains roulants influent directement sur le comportement de l’auto, les pneus ont aussi un rôle majeur. Elle sera équipée de Michelin Alpin 5 (monte hiver) en plus de deux profils été Pilot Sport EV et Pilot Sport S5. Ils seront tous en 19 pouces de diamètres et seront spécifiques au modèle. Un marquage « A29 » sera apposé sur les flancs. Lors du remplacement des pneus, ce marquage est l’assurance de bénéficier des enveloppes parfaitement adaptées à la petite Alpine.

Un volant spécifique

Alpine en profite pour révéler le volant de l’A290. Sans surprise, il présente un méplat en partie basse, mais on remarque surtout la commande rouge « OV » qui correspond à overtake, certainement une sorte de boost. Le bouton bleu RCH signifie « Recharge » et le Drives Mode permettra de sélectionner les différents modes de conduite.

L’Alpine A290 sera révélée au grand public en juin prochain.